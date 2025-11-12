Torneo Regional Amateur: Pompei y Moreno, para los duelos locales

La competencia que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A programó la cuarta fecha para la Región Pampeana Sur y en el inicio de los desquites, habrá duelo entre locales.

El próximo domingo, en el Domingo Colasurdo, Ferro recibirá a Loma Negra desde las 21:00 intentando seguir de buena racha y será con el arbitraje de Valentín Pompei con Alejandro Scipioni y Franco Rojas actuarán como árbitros asistentes.

Por otro lado, también en la jornada dominical, en la cancha de Alemn, Balonpié recibirá a Embajadores. Mauro Echarren de Tandil será el juez principal y lo acompañarán Mauro Cejas y Pablo Tevez.

Por último, el lunes desde las 17:30 habrá una nueva edición del “Clásico de los Clásicos”. Estudiantes será anfitrión de Racing en el estadio principal del Parque Guerrero y la terna olavarriense estará encabezada por Nicolás Moreno. Agustina Loos y Ariel Benito serán los árbitros asistentes.