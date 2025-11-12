Torneo Regional Amateur: Pompei y Moreno, para los duelos locales | Infoeme
Miércoles 12 de Noviembre 2025 - 21:50hs
18°
Miércoles 12 de Noviembre 2025 - 21:50hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 12 de Noviembre de 2025 | 20:45

Torneo Regional Amateur: Pompei y Moreno, para los duelos locales

El venidero fin de semana dará inicio la segunda ronda del Torneo Regional Amateur y será con dos duelos entre los equipos olavarrienses. Nicolás Moreno dirigirá el “Clásico de los clásicos”.

La competencia que organiza el Consejo Federal y otorga ascensos al Torneo Federal A programó la cuarta fecha para la Región Pampeana Sur y en el inicio de los desquites, habrá duelo entre locales.

 

El próximo domingo, en el Domingo Colasurdo, Ferro recibirá a Loma Negra desde las 21:00 intentando seguir de buena racha y será con el arbitraje de Valentín Pompei con Alejandro Scipioni y Franco Rojas actuarán como árbitros asistentes.

 

Por otro lado, también en la jornada dominical, en la cancha de Alemn, Balonpié recibirá a Embajadores. Mauro Echarren de Tandil será el juez principal y lo acompañarán Mauro Cejas y Pablo Tevez.

 

Por último, el lunes desde las 17:30 habrá una nueva edición del “Clásico de los Clásicos”. Estudiantes será anfitrión de Racing en el estadio principal del Parque Guerrero y la terna olavarriense estará encabezada por Nicolás Moreno. Agustina Loos y Ariel Benito serán los árbitros asistentes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME