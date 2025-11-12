Podios en el Duatlón Nocturno de Coronel Pringles

El renovado circuito que tuvo como puntos principales al Municipio y a la Terminal de Coronel Pringles fue organizado por Alumni Ciclismo y contó con presencia olavarriense para marcar el final de un certamen provincial.

Atletas de 4M compitieron en la fecha final del Campeonato Provincial del Duatlón del Sur que contó con un centenar de participantes.

Luego de las fechas en Pehuen-Co y en Copetonas se completó el certamen provincial con podios para Mauricio Olivera y Daniel Morey.

Olivera que demoró 1:04:04 minutos en completar los 5 kilómetros a pie, los 23 de bicicleta y un tramo final de otros casi 3K de pedestrismo le valieron el segundo lugar de la general en la modalidad Ruta.

Por orto lado, en su debut en esta modalidad, Daniel Morey completó el recorrido en 1:22:49 y fue segundo en su franja etaria.