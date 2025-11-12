Victorioso estreno para la “Chingalán” en la lujosa Dubái | Infoeme
Victorioso estreno para la “Chingalán” en la lujosa Dubái

En la jornada de este miércoles, y en el segundo día del cuadro principal del último P1 de la temporada, fue debut triunfal para Federico Chingotto y Alejandro Galán.

Foto: Premier Pádel

El Premier Pádel está cada vez más cerca de las Finales y en el Dubái P1, la pareja del olavarriense y el madrileño buscan seguir acercándose al N°1 del ranking y en su debut, sumaron su primera victoria.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán iniciaron su participación en Emiratos Árabes en los Dieciseisavos de Final y derrotaron a Luciano Capra y Aimar Goñi Lacabe por 7/5, 4/6 y 1/6 en 1:30 de partido.

 

La “Chingalán” enfrentará en Octavos de Final en la pista central del escenario en Dubái a Guillermo Collado Losada y Pol Hernández Álvarez.

 

