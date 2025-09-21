¿Cómo gestionar la habilitación de Colonias de Verano?

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Habilitaciones, recuerda a las personas responsables de instituciones o entidades que llevan a cabo actividades de Colonias de Verano los procedimientos necesarios para obtener la habilitación comercial.

Por este motivo, en vísperas de una nueva temporada, desde el área se invita a responsables de colonias de verano a iniciar los trámites de regularización de acuerdo con la normativa vigente. El plazo para poder hacerlo será hasta el próximo 28 de noviembre.

Vale destacar que requisitos y documentación pueden ser consultados y descargados en el portal de Gobierno Abierto, que se puede acceder haciendo click aquí.

A continuación, se describen los requisitos a presentar.

– Fotocopia DNI del titular

– Contrato de alquiler, comodato (con copia de escritura) o escritura en caso de ser titular de la propiedad

– Constancia de AFIP

– Nota informando listado de profesores (en caso de ser nuevos adjuntar título)

– Declaraciones Juradas de los profesores y guardavida (retirar copias de las DDJJ)

– Libreta del guardavida (con revalida)

– Servicio de Emergencias Médicas

– Seguro de Responsabilidad Civil

– Informe antisiniestral realizado por licenciado o ingeniero, visado por el Colegio de Profesionales de Seguridad e Higiene o con constancia de matricula al día del profesional

– Bromatología – Análisis de agua (tel: 15616993 o mail: bromatología@olavarria.gov.ar), (no se deberá presentar al momento de tramitar, sino que deberán llevar la muestra a la Dirección de Bromatología, incluso previamente a iniciar el trámite de habilitación).

El propietario o responsable del desarrollo de la actividad deberá realizar un análisis bacteriológico del agua de consumo, (no de dispenser) así como también un análisis del agua del pozo con la que se llenan las piletas.

Si el agua no se destina para consumo, se deberá extraer la muestra de un baño o vestuario, donde quienes asistan al lugar lo puedan utilizar como sitio para el aseo personal.

Los análisis se deben realizar por temporada y deberán contar con los resultados de aptitud de los mismos al momento de inicio de la actividad es por eso que solicitamos que cuanto antes los vayan realizando.

Se reitera, que la documentación completa será recibida hasta el 28 de noviembre (sin excepción).

Por consultas, se puede concurrir personalmente de lunes a viernes de 7 a 13 horas a la oficina de Habilitaciones, ubicada en Belgrano 2784 (Palacio Belgrano), también comunicarse telefónicamente al 2284 440442 (interno 1027), por WhatsApp 2284 616995 o bien enviar mail a habilitaciones@olavarria.gov.ar.