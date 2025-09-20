Liga Pre-Federal: debutó Nicolás Giménez en La Pampa | Infoeme
Sabado 20 de Septiembre 2025 - 22:09hs
Sabado 20 de Septiembre 2025 - 22:09hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 20 de Septiembre de 2025 | 21:29

Liga Pre-Federal: debutó Nicolás Giménez en La Pampa

En la noche del pasado viernes, arrancó la Liga Provincial de La Pampa y fue con el debut de Nicolás Giménez en Sportivo Independiente.

La Federación Pampeana de Básquet inició con la Liga Pre-Federal y en el estreno de la competencia clasificatoria para la Liga Federal 2026, debutó Nicolás Giménez en su nuevo equipo.

 

Sportivo Independiente debutó con un triunfo de visitante frente a Sportivo Realicó por 76 a 63 en la cita que cuenta con 10 equipos participantes y otorga cuatro clasificaciones a la tercera categoría del básquet argentino.

 

En su estreno en el equipo pampeano, Nicolás Giménez jugó 23:55 minutos con 18 puntos y fue el segundo máximo anotador de su equipo. Además, el pivot tomó 2 rebotes y dio 1 asistencia.

 

La competencia se desarrollará los viernes y los domingos hasta el 23 de noviembre, cuando finalice la etapa regular y luego será el turno de los Play-Off. El segundo partido del “Rojo” será ante Argentino de Trenque Lauquen, en el Gigante de la Avenida, este domingo 21 de septiembre a las 21:00.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME