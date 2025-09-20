Atletismo: Arguindegui hizo podio en el Nacional Sub20

Atletas de Olavarría se presentaron en Rosario en representación de la Provincia de Buenos Aires y lograron destacadas actuaciones.

Iñaki Arguindegui y Alfredo Ardiles corrieron en el Estadio Jorge Newbery de Rosario y lograron buenas actuaciones.

Iñaki Arguindegui compitió en la prueba de 400 metros de la competencia nacional y logró su mejor marca personal para subirse al podio.

El olavarriense registró un tiempo de 49.13 y finalizó en la tercera colocación de la tabla general y se colgó la medalla de bronce. Previamente, se había impuesto en su serie con 49.86.

Además, Alfredo Ardiles corrió la prueba de 1500 metros y logró el 5° puesto de la clasificación con un tiempo de 4:10.12.