Fútbol Local: goleada “Chaira” para asegurar la punta en el inicio de otra fecha

En el Buglione Martinese, Racing goleó a Recalde en el comienzo de la 5° fecha de la competencia que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría y se aseguró seguir siendo líder de la tabla de posiciones.

El “Chaira” goleó 5 a 1 a Recalde en su estadio, sumó su cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones y sabe que seguirá siendo líder de la competencia doméstica pase lo que pase en el resto de la programación. Gonzalo Izaguirre a los 6´, Luciano Rojas a los 11´ y a los 45´+2, Uriel Mormando a los 61´ y Fermín Kolman a los 90´+2 marcaron en el elenco ganador, mientras que el gol del descuento fue de Martín Wilt a los 43´.

Contundente goleada logró el equipo dirigido por Roberto Tucker para seguir invicto en el “Tito Alonso”. Abrió rápido el resultado, no desesperó ante el descuento del equipo recién ascendido y lo liquidó en el complemento.

Casi desde el vestuario se puso en ventaja el equipo racinguista y antes de los 15´ ya ganaba por 2 tantos contra 0 por que aprovechó buenos centros y de cabeza logró los primeros festejos de la noche.

Gonzalo Izaguirre primero tras un tiro en el travesaño y Luciano Rojas después tras un gran centro de Kolman pusieron en ventaja al campeón de la “Copa Centenario”.

Poco pasó en la continuidad de la primera parte, la visita se acomodó y el local no profundizó más que en algún pelotazo largo que encontró a los delanteros habilitados, pero cuando poco quedaba para el descanso, Martín Wilt sorprendió con un lindo disparo desde afuera del área y marcó el descuento para el equipo que llegaba, por primera vez en su historia, al estadio central del Parque Olavarría.

Luciano Rojas, ya en tiempo de adición desmoronó la ilusión de Recalde, porque en una corrida definió ante la salida del arquero y volvió a aumentar la distancia.

En el complemento, Recalde sintió el desgaste y Racing lo aprovechó. Primero fue una buena jugada colectiva que definió Uriel Mormando casi desde el punto del penal y, otra vez en tiempo adicionado, Fermín Kolman en una de las pocas pelotas que tocó puso cifras definitivas con otra corrida y definición cruzada.

Doce de doce para Racing que abrió la fecha con festejo y seguirá siendo líder de la competencia que homenajea a un emblemático goleador.

Síntesis Racing – Reclade:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Julián Figueroa

Racing (5): Arista; Tucker, Grigera, Izaguirre, Palmieri; Mormando (Teixeira), Scacheri (Cataldi), Galmez (Bortolotti), Ordozgoiti (Kolman, F.); Kolman, T., Rojas (Garabento). DT- Roberto Tucker

Recalde (1): Rolandi; Godoy (Schwab), Palacios, Fernández, Schmale; Núñez (Matos), Mantovani (Chazarreta), Sosa (Las Heras), Wilt, Lamas (Berdún), Orsetti. DT- Joaquín Vizcaino

Amonestados: Grigera y Kolman, T. (RAC); Fernández, Matos y Núñez (REC)

Expulsados: No hubo

Goles: 6´ PT Gonzalo Izaguirre (RAC); 11´ PT Luciano Rojas (RAC); 43´ PT Martín Wilt (REC); 45´+2 PT Luciano Rojas (RAC); 16´ ST Uriel Mormando (RAC); 45´+2 ST Fermín Kolman (RAC)