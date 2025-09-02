Básquet Local: la fecha arrancó con triunfo “Chaira”

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 3° fecha en la noche del lunes y en el gimnasio central del Parque Olavarría, ganó Racing.

El “Chaira” derrotó 73 a 70 a Estudiantes en el “Clásico de la Ciudad” de la competencia doméstica. Fermín Callegaron con 18 puntos fue el goleador del cotejo.

Fueron parejas las acciones en el rectángulo racinguistas y fueron seguidillas de rachas, pero el local lo cerró mejor y terminó sumando su segundo triunfo sobre tres presentaciones.

La primera mitad dejó como saldo un parcial para cada uno, los locales iniciaron mejor, pero reaccionó el “Bata” en los primeros diez minutos y el segundo parcial, tuvo un mejor inicio para los dirigidos por Beltramella, pero mejor cierre para Racing.

Tras el descanso largo, se vio la mayor paridad, pero fue la visita quién logró terminar dominando el tercer periodo y sin nada dicho, en el último parcial, fueron los comandados por Orlando los que pasaron a dominar y no dejaron pasar la oportunidad de coronarse a pesar de la reacción “albinegra”.

La fecha proseguirá el miércoles con partidos en Sierras Bayas, Azul y Bolívar.

Síntesis Racing – Estudiantes:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Serantes, S. y Rincón, J.

Racing (73): Santana (8), D´Alessio, S. (6), Yaben (12), Vázquez (11), Mondino (12) -FI- Alonso (0), D´Alessio, F. (2), Larregina (5), Dieser Cataldi (2), Cuarillero, B. (0), Ciuffetelli (15). DT- Matías Orlando

Estudiantes (70): Márquez Hermida (2), Framiñan (13), Callegaro (18), Cuadrillero, R. (7), San Martín (8) -FI- Paladino (6), Cisneros (4), Cuadrillero, V. (9), Sánchez Savi (3), Marín (0), Ulloa Menchi (0). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 16 – 21; 38 – 34; 54 -55 y 73 – 70.