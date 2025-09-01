APPS actualizó su calendario en San Cayetano

Tras dos meses de inactividad por distintas contingencias, las categorías de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste disputaron la quinta y la sexta fecha en el Circuito de San Cayetano en el transcurso del pasado fin de semana.

Si bien el clima complicó el desarrollo de la actividad, que se debió interrumpir en varias oportunidades, se pudieron completar las dos finales previstas para cada una de las categorías.

En la Copa Gol se repartieron victorias Eddie Leonetti y Leonardo Marotta, los dos máximos candidatos al título.

Braian Stracquadaini alcanzó el triunfo en la primera final del domingo en la Promocional, con autoridad por sobre Facundo Messler y Facundo Nocetti y en la final válida por la sexta fecha, Facundo Messler logró conseguir su primera victoria en la categoría, con un muy buen ritmo se impuso por sobre Mateo Benaglia y Braian Stracquadaini.

La Monomarca fue la encargada de cerrar cada una de las fechas y repitió vencedor con dos triunfos inobjetables de Leopoldo Cirioli. En la primera competencia fue seguido por Leo Gelso y Jesús Spinella. Justamente Jesús fue su escolta en la segunda final, mientras que el podio lo completó Esteban Riciutti.