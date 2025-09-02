Volvió el Premier Pádel y Torre se despidió en el debut

Finalizó el receso veraniego en Europa y el mejor pádel del mundo volvió a la capital de España con un P1 que tuvo, en el primer día, la despedida de uno de los representantes locales.

Agustín Torre junto a Enzo Jensen Sirvent no pudieron en su primera presentación en el 20x10 de la capital española. Cayeron, en la llave de Treintaidosavos de Final, ante Enrique Goenaga y Luis Hernández Quesada por 6/2, 3/6 y 6/7 en 2 horas y 2 minutos de partido.

En el Comunidad de Madrid Premier Pádel P1, Federico Chingotto y Alejandro Galán se presentarán ante Federico Mouriño y Ramiro Valenzuela en uno de los duelos programados en turno vespertino de los Dieciseisavos de Final.