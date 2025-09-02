Volvió el Premier Pádel y Torre se despidió en el debut | Infoeme
Volvió el Premier Pádel y Torre se despidió en el debut

En la jornada de este martes, día de inicio del cuadro principal del Madrid P1, Agustín Torre tuvo su estreno con derrota.

Finalizó el receso veraniego en Europa y el mejor pádel del mundo volvió a la capital de España con un P1 que tuvo, en el primer día, la despedida de uno de los representantes locales.

Agustín Torre junto a Enzo Jensen Sirvent no pudieron en su primera presentación en el 20x10 de la capital española. Cayeron, en la llave de Treintaidosavos de Final, ante Enrique Goenaga y Luis Hernández Quesada por 6/2, 3/6 y 6/7 en 2 horas y 2 minutos de partido.

En el Comunidad de Madrid Premier Pádel P1, Federico Chingotto y Alejandro Galán se presentarán ante Federico Mouriño y Ramiro Valenzuela en uno de los duelos programados en turno vespertino de los Dieciseisavos de Final.

 

