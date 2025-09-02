Más propuestas para la comunidad en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica en La Máxima

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a sumarse a una nueva propuesta que se está desarrollando en el Polo Educativo y Recreativo La Máxima, que en esta oportunidad se lleva a cabo con la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo con la articulación de la Dirección de Tecnología Educativa de la Provincia de Buenos Aires.

La actividad se lleva a cabo en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT) y está destinada a estudiantes de nivel secundario de gestión estatal y privada, teniendo por objetivo la conformación de un Club de Tecnología. Es una actividad extracurricular gratuita.

El Club se desarrolla los días viernes de 14.30 a 16.30 hs. en la mencionada sede ubicada en el Museo de las Ciencias, dentro del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, sito en Av. Pellegrini 4200.

También el Club de Tecnología se realiza los días miércoles de 9 a 11 hs. en la sede de la Jefatura Distrital, 1° subsuelo, ubicada en calle Rivadavia 2936.

Desde el CIIT se indicó que los clubes de Tecnología de la Dirección de Tecnología Educativa son espacios extracurriculares donde se potencia el aprendizaje basado en la curiosidad, la creatividad y el trabajo en equipo. Acompañadas y acompañados por el equipo de Facilitadores de Educación Digital, estudiantes de todos los niveles realizan proyectos de robótica, inteligencia artificial y programación. Convirtiendo a la tecnología en un medio para resolver problemas desde un enfoque seguro, respetuoso y responsable.

Desde el Municipio de Olavarría seguimos promoviendo el uso de tecnologías digitales para acortar brechas y fortalecer la inclusión educativa. Inscribite de forma gratuita haciendo click aquí

Por consultas, comunicarse a través del mail a region25dte@abc.gob.ar o al ciit@olavarria.gov.ar