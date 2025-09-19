Actividad parcial en el Oficial y otra edición de “Arrimemos al Chico”

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” sigue adelante con diferentes actividades y fue con competencias oficiales y la 8° edición de “Arrimemos al Chico”, la tradicional propuesta regional para sumar voluntades en edades formativas.

La 8° edición de “Arrimemos al Chico” tuvo lugar en el Club Pueblo Nuevo y contó con la participación de jugadores Sub9 y Sub12 de las Asociaciones de Azul y General Alvear además de la local. Además de los partidos programados, se “bautizó” a la Escuelita que pasó a llamarse “Rubén Oscar Vila” en un emotivo acto del que participó la familia.

Stefano Orradre y Tiziano Orradre ganaron la competencia en Sub12 al derrotar a Azul en la Final y en Sub9, Tito Franke fue el ganador tras vencer a Francisco Terenzano.

Por otro lado, también el pasado fin de semana, se completó el Torneo “Aniversario Club La Amistad” y el título fue para Loma Negra. Guillermo Galván, Jorge Media y Ricardo Moreno derrotaron en la definición al trio de Álvaro Barros.

Por último, entre lunes y martes, prosiguió el Torneo Oficial de Parejas para Damas y Caballeros. Fue con la disputa de una sola fecha debido al fallecimiento de Héctor Herrera, integrante de los planteles de bochas de Loma Negra.

Los resultados:

Damas:

9° fecha

Zona A

Fortín Tradicionalista A 12 – 2 La Amistad

Pueblo Nuevo B 12 – 1 El Fortín A

Loma Negra B 10 – 12 Hinojo

Zona B

Fortín Tradicionalista B 11 – 12 Pueblo Nuevo A

Pueblo Nuevo C 12 – 0 El Fortín B

Libre: Loma Negra A

Caballeros:

9° fecha

En Primera

Zona A

Hinojo 9 – 12 San Martín

Blanca Chica 4 – 12 La Amistad

Loma Negra 11 – 12 Pueblo Nuevo

Zona B

Álvaro Barros 12 – 1 Fortín Tradicionalista

Sierra Chica 12 – 10 El Fortín

En Segunda

Zona A

Hinojo 6 – 12 San Martín

Blanca Chica 12 – 5 La Amistad

Loma Negra 10 – 12 Pueblo Nuevo

Zona B

Álvaro Barros 12 – 8 Fortín Tradicionalista

Sierra Chica 5 – 12 El Fortín

Fuente: Diego Clar