Viernes 19 de Septiembre 2025
Viernes 19 de Septiembre 2025
 deportes
 Bochas
 19 de Septiembre de 2025

Bochas: Guadalupe Serantes jugará el Mundial de Zerbín

Luego de varios entrenamientos, concentraciones y viajes, Guadalupe Serantes volverá a representar a la Selección Argentina y jugará el próximo Campeonato Mundial de Zerbín.

Guadalupe Serantes fue confirmada por la Confederación Argentina de Bochas como integrante de la Selección Argentina que competirá en el venidero mundial en la modalidad de Zerbín.

 

La cita mundialista se llevará a cabo en Francia desde el 12 al 15 de noviembre y José Gáspari, entrenador nacional dio a conocer el equipo “albiceleste”.

 

Además de la bochófila olavarriense, Milagros Pereyra, Romina Bolatti y Camila Vivas integrarán el equipo y en las pruebas mixtas, Guillermo Montemerlo representará al país.

 

