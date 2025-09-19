Bochas: Guadalupe Serantes jugará el Mundial de Zerbín

Guadalupe Serantes fue confirmada por la Confederación Argentina de Bochas como integrante de la Selección Argentina que competirá en el venidero mundial en la modalidad de Zerbín.

La cita mundialista se llevará a cabo en Francia desde el 12 al 15 de noviembre y José Gáspari, entrenador nacional dio a conocer el equipo “albiceleste”.

Además de la bochófila olavarriense, Milagros Pereyra, Romina Bolatti y Camila Vivas integrarán el equipo y en las pruebas mixtas, Guillermo Montemerlo representará al país.