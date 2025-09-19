Pelota Paleta: pelotaris del “Bata” en las canchas de Azul Athletic y Remo

En las canchas de Azul Athletic se jugó la segunda fecha de la categoría Segunda y en Remo, se jugó la continuidad de Cuarta y fue con presencia de pelotaris de Estudiantes.

Laureano Flores y Tomás Sraiber completaron su doble presentación con festejos. Primero ante Azul Athletic por 12/5 y 12/7, y luego frente a Velocidad Vicuña Mackenna con parciales de 12/8 y 12/8.

Por su parte, en la Categoría Cuarta Provincial, la dupla compuesta por Darío Desideri y Javier Pardo compitió en Remo y fue derrota en sus dos partidos. En el primer partido 4/12 y 7/12, y 5/12 y 7/12 en el segundo.

Fuente: prensa CAE