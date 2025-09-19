Pelota Paleta: pelotaris del “Bata” en las canchas de Azul Athletic y Remo | Infoeme
Viernes 19 de Septiembre 2025 - 20:55hs
19°
Viernes 19 de Septiembre 2025 - 20:55hs
Olavarría
19°
Infoeme
 deportes
 Pelota Paleta
 19 de Septiembre de 2025 | 17:03

Pelota Paleta: pelotaris del “Bata” en las canchas de Azul Athletic y Remo

El pasado fin de semana, binomios representantes del Club Estudiantes dijo presentes en una nueva fecha de las categorías Provinciales.

En las canchas de Azul Athletic se jugó la segunda fecha de la categoría Segunda y en Remo, se jugó la continuidad de Cuarta y fue con presencia de pelotaris de Estudiantes.

 

Laureano Flores y Tomás Sraiber completaron su doble presentación con festejos. Primero ante Azul Athletic por 12/5 y 12/7, y luego frente a Velocidad Vicuña Mackenna con parciales de 12/8 y 12/8.

 

Por su parte, en la Categoría Cuarta Provincial, la dupla compuesta por Darío Desideri y Javier Pardo compitió en Remo y fue derrota en sus dos partidos. En el primer partido 4/12 y 7/12, y 5/12 y 7/12 en el segundo.

 

Fuente: prensa CAE

 

