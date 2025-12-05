Fatal accidente en cercanías a la rotonda La Madrid y Laprida: falleció una mujer de 74 años

Una mujer de 74 años domiciliada en Bahía Blanca falleció y su acompañante, un hombre de 79, terminó con heridas luego de un incidente vial registrado esta mañana en la ruta 76, en cercanías de la rotonda de General La Madrid y Laprida.

Todavía no está clara la mecánica del siniestro que sufrió el auto que ocupaban ambos, que terminó parcialmente sumergido en una laguna de la banquina.

El hecho, según informó la Municipalidad de General La Madrid, se produjo sobre las 8, a unos 4 kilómetros de la intersección de la citada carretera con la ruta provincial 51.

La pareja, según informó el municipio, era oriunda de Bahía Blanca y se dirigía hacia nuestro medio en un Ford Focus blanco, que sufrió un despiste que derivó en el siniestro.

Personas que circulaban por el lugar asistieron a las víctimas -por el momento no identificadas- y lograron rescatarlas del vehículo. Luego intervinieron ambulancias de Laprida y La Madrid.

La mujer falleció camino a un hospital mientras se le realizaban tareas de RCP, mientras que el hombre permanece internado, con lesiones leves, en el hospital Mariano Etchegaray de General La Madrid.

Trabajaron en el lugar personal de Policía Vial de General La Madrid, bomberos voluntarios, ambos de La Madrid, así como peritos de la Policía Científica y la ayudantía fiscal de esa ciudad.

Fuente: Diario La Nueva