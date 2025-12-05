Natación: presencia “Bataraz” en la Fase Final de la Liga Regional

Martina Barone, nadadora del Club Estudiantes, se presentó en Las Flores en la instancia definitoria de la competencia regional.

La “albinegra” Martina Barone finalizó en el tercer puesto en la tabla anual en la categoría Niñas 10 y 11 Años.

En esta última fecha disputada en Las Flores finalizó en el séptimo lugar en Estilo Libre en 50 metros, mientras que en los 100 metros fue novena, por su parte, en Espalda finalizó sexta y, por último, obtuvo un sexto lugar en Estilo Pecho.

Fuente: prensa CAE