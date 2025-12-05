Pelota Paleta: pelotaris del “Bataraz”, campeonas del año | Infoeme
Pelota Paleta: pelotaris del “Bataraz”, campeonas del año

El pasado sábado se jugaron las finales Anuales Provinciales de varias Categorías, y en una de ellas, el máximo festejo fue para un equipo “Bataraz”.

Marcela Pellejero y Mercedes Wagner, pelotaris del Club Atlético Estudiantes, se consagraron campeonas de la Liga Provincial que tuvo definición en Chascomús.

 

Pellejero y Wagner lograron el título en la Categoría Damas B y lograron el pase para el año próximo formar parte de la Categoría de Damas “A” donde compiten las mejores parejas de la provincia.

 

Las “albinegras” vencieron al binomio de Defensores de Cambaceres por 2-0 (12/8 y 12/8) y tras la obtención del Torneo Clausura, se quedaron con el trofeo anual.

 

Fuente: Prensa CAE

 

