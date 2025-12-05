Fútbol Local: la Final se juega en el Buglione Martinese

El próximo miércoles, el certamen oficial de la Liga de Fútbol de Olavarría vivirá la definición de los Play-Off y en la previa se definió escenario y el operativo policial.

Racing y Ferro se verán las caras el próximo miércoles desde las 21:00 en el Buglione Martinese según quedó establecido este viernes en una reunión tras la imposibilidad de contar con un escenario neutral para la disputa del cotejo.

El comunicado de la Liga de Fútbol de Olavarría: “La Liga de Fútbol de Olavarría informa que, tras la reunión realizada este viernes entre autoridades de la institución, representantes de los clubes Ferro Carril Sud y Racing A. Club, y la jefatura de la Comisaría Primera, se alcanzó un acuerdo que permitirá disputar la final con ambas parcialidades presentes, el miércoles 10 a las 21hs en el Buglione Martinese.

Producto del buen diálogo y la predisposición de todas las partes, se resolvió que el encuentro decisivo entre Racing y Ferro se juegue con público visitante en el estadio de los “Chairas”. La definición de la cancha se realizó mediante sorteo.

Cabe mencionar que se evaluó la posibilidad de utilizar un estadio neutral; sin embargo, por razones justificadas, no fue posible concretarlo.

Asimismo, se informa que se llevará adelante un estricto operativo de seguridad, que incluirá controles de acceso, prevención en adyacencias del estadio y un operativo de alcoholemia en el ingreso de la cancha.

Agradecemos la colaboración de todos los involucrados y deseamos que este encuentro sea una verdadera fiesta del fútbol doméstico”.

Por otro lado, también se designó al árbitro de la definición, será el experimentado Nicolás Rodríguez.

El ganador de los Play-Off enfrentará a Estudiantes (ganador de la Fase Regular) para conocer el campeón del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y el primer clasificado de Olavarría al Torneo Regional Amateur del 2026.