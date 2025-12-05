JUAN MANUEL MONDRAGON (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de Diciembre de 2025 a los 53 años de edad.

Su esposa: Noelia Garcia. Sus hijos: Valentina y Juan Ignacio Mondragón. Su padre: Manuel Alberto Mondragón. Su hermano Martin Mondragón. Su hermana política: Analia Poggi. Sus sobrinos: Santiago, Joaquin y Manuel. Su madre política: Norma Garcia y demás deudos participan su fallecimiento.

Silly y Mario Cura participan en el fallecimiento de su amigo y compañero Juan Manuel Mondragón, acompañan en el dolor a su esposa, hijos, demás familiares y amigos .

Lista Amarilla Conducción acompaña en el dolor a la familia de Juan Manuel Mondragon.

El Consejo de Administración, Gerentes y Empleados de Coopelectric acompañan en el dolor a la familia de Juan Manuel Mondragón.

Directorio y Empleados de Pinos de Paz participan del fallecimiento de Juan Manuel Mondragón y acompañan a la flia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.