Informaron un aumento del 14,15% en las tasas municipales

El Municipio de Olavarría informó que la liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos, en conjunto con la Tasa de Protección Ciudadana y Defensa Civil, que vencen en el mes de octubre incluyen los nuevos valores determinados por Decreto, con un incremento respecto de los valores anteriores del 14,15%, de acuerdo a la potestad que surge del artículo 23 de la Ordenanza Fiscal Nº 2.460/99 y sus modificatorias, receptando el índice inflacionario IPC nivel general publicado por el INDEC para el semestre marzo a agosto de 2025.

Asimismo, y en función que los valores aprobados en el mismo, rigen a partir del 1 de septiembre del año en curso. Se añade que se liquidará el retroactivo correspondiente al mes de septiembre de 2025 que corresponde al diferencial entre los nuevos valores y el liquidado para dicho mes oportunamente, en dos cuotas, durante los meses de octubre y noviembre del corriente.

“Sería imprudente no actualizar tasas en el marco del desfinanciamiento que afecta a distintas áreas. El Municipio sufre una caída de ingresos notoria vía coparticipación que se distribuye de acuerdo a nivel de actividad que continúa a la baja y una caída del derecho de explotación de cantera que ronda el 26%. En este contexto es necesario acompañar al menos la inflación, para no deteriorar la calidad de los servicios que prestamos actualmente y seguir acompañando a los olavarrienses a través del subsidio de transporte, la atención en salud y desarrollo social”, destacaron desde el ejecutivo municipal.

El incremento del 14,15% mencionado anteriormente rige para otros tributos y tasas municipales tales como la tasa de servicios generales rurales, el importe mínimo de la tasa de seguridad e higiene, marcas y señales, entre otras.