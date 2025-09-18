Estudiantes fue semifinalista por duplicado en el Torneo Nacional | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025
Jueves 18 de Septiembre 2025
 18 de Septiembre de 2025

Estudiantes fue semifinalista por duplicado en el Torneo Nacional

Desde el viernes hasta el domingo, el Club Atlético Estudiantes fue sede de la Fase 1 del Nacional de Adultos y en ambas ramas logró llegar a Semifinales.

Fotos: Andrés Arouxet

La competencia nacional reservada para las categorías Masculino y Femenino se completó en Olavarría con buena actuación para el “Bataraz”.

 

 

La Fase 1 de Torneo Nacional contó con la participación de 10 equipos pertenecientes a las asociaciones ABH, APEBAL, ASABAL, ASBAL y ASAMBAL que durante tres jornadas dieron gran espectáculo en el Macrogimnasio del Parque Guerrero, San Antonio y CEF N°44.

 

El “Bata” fue protagonista en ambas ramas al llegar a Semifinales. En la rama femenina, Estudiantes se quedó con el 4° puesto, luego de caer en el partido por el tercer lugar ante Banco Provincia por 24-21 y en varones, Estudiantes cerró su participación con un meritorio 3° puesto, tras superar a Pompeya por 26-17 en el último duelo.

 

 

Las posiciones finales:

Mayores Femenino: 

1° Independiente de Chivilcoy

2° Tiro Federal

3° Banco Provincia

4° Estudiantes

 

Mayores Masculino:

1° Banco Provincia

2° Independiente de Chivilcoy

3° Estudiantes

4° Pompeya

 

Fuente: prensa CAE

 

