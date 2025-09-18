Estudiantes fue semifinalista por duplicado en el Torneo Nacional

La competencia nacional reservada para las categorías Masculino y Femenino se completó en Olavarría con buena actuación para el “Bataraz”.
La Fase 1 de Torneo Nacional contó con la participación de 10 equipos pertenecientes a las asociaciones ABH, APEBAL, ASABAL, ASBAL y ASAMBAL que durante tres jornadas dieron gran espectáculo en el Macrogimnasio del Parque Guerrero, San Antonio y CEF N°44.
El “Bata” fue protagonista en ambas ramas al llegar a Semifinales. En la rama femenina, Estudiantes se quedó con el 4° puesto, luego de caer en el partido por el tercer lugar ante Banco Provincia por 24-21 y en varones, Estudiantes cerró su participación con un meritorio 3° puesto, tras superar a Pompeya por 26-17 en el último duelo.
Las posiciones finales:
Mayores Femenino:
1° Independiente de Chivilcoy
2° Tiro Federal
3° Banco Provincia
4° Estudiantes
Mayores Masculino:
1° Banco Provincia
2° Independiente de Chivilcoy
3° Estudiantes
4° Pompeya
Fuente: prensa CAE