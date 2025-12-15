Desde este lunes el transporte público urbano e interurbano funciona con nuevos horarios y frecuencias

El Municipio informó la grilla de horarios y frecuencias del transporte público, tanto urbano como interurbano, que comenzarán a regir desde este lunes por el receso de verano.
Servicio Urbano
- Línea 500: Frecuencia cada 30 Minutos
- Línea 501: Frecuencia cada 34 Minutos
- Línea 502: Frecuencia cada 25 Minutos
- Línea 503: Frecuencia cada 30 Minutos.
- Línea 504: Frecuencia cada 30 Minutos.
- Línea 505: Frecuencia cada 30 Minutos.
Servicio Interurbano
Línea 509 (Olavarría Loma Negra)
De Olavarría (*ingresa a barrio AOMA, menos los días sábados)
Lunes a viernes
06 horas
07 horas*
09 horas*
11 horas
12 horas*
13 horas
15 horas
17 horas*
19 horas*
21 horas
22:30 horas
Villa Mi Serranía
06:50
07:45
12:50
19:50
Loma Negra
07 horas*
08 horas*
10 horas
12 horas*
13 horas
14 horas
16 horas*
18 horas
20 horas*
21:45 horas
23:15 horas
Sábados
De Olavarría
06 horas
07 horas
09 horas
11 horas
12 horas
13 horas
15 horas
17 horas
19 horas
21 horas
Villa Mi Serranía
06:50
07:45
12:50
19:50
Loma Negra
07 horas
08 horas
10 horas
12 horas
13 horas
14 horas
16 horas
18 horas
20 horas
21:45 horas
Domingos y feriados
De Olavarría
07 horas
09 horas
11 horas
13 horas
15 horas
17 horas
19 horas
21 horas
De Villa Mi Seranía
13:45 horas
De Loma Negra
08 horas
10 horas
12 horas
14 horas
16 horas
18 horas
20 horas
21:45 horas
Línea 510 (Olavarría Sierras Bayas)
De Lunes a viernes
De Olavarría
06 horas
06:45 horas
09 horas
11 horas
12 horas
13 horas
15 horas
17 horas
19 horas
21 horas
22:40 horas
De Colonia San Miguel
06:45 horas
07:45 horas
09:50 horas
13 horas
17:50 horas
21:50 horas
De Sierras Bayas
07 horas
08 horas
10:10 horas
12 horas
13:15 horas
14 horas
16 horas
18:05 horas
20 horas
22:05 horas
23:30 horas
Sábados
De Olavarría
06 horas
06:45 horas
09 horas
11 horas
12 horas
13 horas
15 horas
17 horas
19 horas
21 horas
De Colonia San Miguel
06:45 horas
07:45 horas
13 horas
17:50 horas
21:50 horas
De Sierras Bayas
07 horas
08 horas
10 horas
12 horas
13:15 horas
14 horas
16 horas
18:05 horas
20 horas
22:05 horas
Domingos y feriados
De Olavarría
07 horas
09 horas
11 horas
12:45 horas
14:45 horas
16:30 horas
18:30 horas
20:30 horas
De Colonia San Miguel
07:45 horas
13:45 horas
21:30 horas
De Sierras Bayas
08 horas
10 horas
12 horas
14 horas
15:30 horas
17:30 horas
19:30 horas
21:45 horas
Línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo)
De lunes a viernes
De Olavarría
05:15 horas
06 horas
07 horas
08 horas
09 horas
10 horas
11 horas
12 horas
13 horas
14 horas
15 horas
16 horas
17 horas
18 horas
19 horas
20 horas
21 horas
22:45 horas
De Sierra Chica
07:15 horas
08:15 horas
De Hinojo
06 horas
07 horas
08 horas
09 horas
10 horas
11 horas
12 horas
13 horas
14 horas
15 horas
16 horas
17 horas
18 horas
19 horas
20 horas
21 horas
22 horas
23:30 horas
Sábados
De Olavarría
06 horas
07 horas
08 horas
09 horas
10 horas
11 horas
12 horas
13 horas
14 horas
15 horas
16 horas
17 horas
18 horas
19 horas
20 horas
21 horas
De Hinojo
07 horas
08 horas
09 horas
10 horas
11 horas
12 horas
13 horas
14 horas
15 horas
16 horas
17 horas
18 horas
19 horas
20 horas
21 horas
22 horas
Domingos y Feriados
De Olavarría
07 horas
09 horas
11 horas
13 horas
15 horas
17 horas
19 horas
21 horas
De Hinojo
08 horas
10 horas
12 horas
14 horas
16 horas
18 horas
20 horas
22 horas