Desde este lunes el transporte público urbano e interurbano funciona con nuevos horarios y frecuencias

El Municipio informó la grilla de horarios y frecuencias del transporte público, tanto urbano como interurbano, que comenzarán a regir desde este lunes por el receso de verano.

Servicio Urbano

- Línea 500: Frecuencia cada 30 Minutos

- Línea 501: Frecuencia cada 34 Minutos

- Línea 502: Frecuencia cada 25 Minutos

- Línea 503: Frecuencia cada 30 Minutos.

- Línea 504: Frecuencia cada 30 Minutos.

- Línea 505: Frecuencia cada 30 Minutos.

Servicio Interurbano

Línea 509 (Olavarría Loma Negra)

De Olavarría (*ingresa a barrio AOMA, menos los días sábados)

Lunes a viernes

06 horas

07 horas*

09 horas*

11 horas

12 horas*

13 horas

15 horas

17 horas*

19 horas*

21 horas

22:30 horas

Villa Mi Serranía

06:50

07:45

12:50

19:50

Loma Negra

07 horas*

08 horas*

10 horas

12 horas*

13 horas

14 horas

16 horas*

18 horas

20 horas*

21:45 horas

23:15 horas

Sábados

De Olavarría

06 horas

07 horas

09 horas

11 horas

12 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

Villa Mi Serranía

06:50

07:45

12:50

19:50

Loma Negra

07 horas

08 horas

10 horas

12 horas

13 horas

14 horas

16 horas

18 horas

20 horas

21:45 horas

Domingos y feriados

De Olavarría

07 horas

09 horas

11 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

De Villa Mi Seranía

13:45 horas

De Loma Negra

08 horas

10 horas

12 horas

14 horas

16 horas

18 horas

20 horas

21:45 horas

Línea 510 (Olavarría Sierras Bayas)

De Lunes a viernes

De Olavarría

06 horas

06:45 horas

09 horas

11 horas

12 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

22:40 horas

De Colonia San Miguel

06:45 horas

07:45 horas

09:50 horas

13 horas

17:50 horas

21:50 horas

De Sierras Bayas

07 horas

08 horas

10:10 horas

12 horas

13:15 horas

14 horas

16 horas

18:05 horas

20 horas

22:05 horas

23:30 horas

Sábados

De Olavarría

06 horas

06:45 horas

09 horas

11 horas

12 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

De Colonia San Miguel

06:45 horas

07:45 horas

13 horas

17:50 horas

21:50 horas

De Sierras Bayas

07 horas

08 horas

10 horas

12 horas

13:15 horas

14 horas

16 horas

18:05 horas

20 horas

22:05 horas

Domingos y feriados

De Olavarría

07 horas

09 horas

11 horas

12:45 horas

14:45 horas

16:30 horas

18:30 horas

20:30 horas

De Colonia San Miguel

07:45 horas

13:45 horas

21:30 horas

De Sierras Bayas

08 horas

10 horas

12 horas

14 horas

15:30 horas

17:30 horas

19:30 horas

21:45 horas

Línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo)

De lunes a viernes

De Olavarría

05:15 horas

06 horas

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

22:45 horas

De Sierra Chica

07:15 horas

08:15 horas

De Hinojo

06 horas

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

22 horas

23:30 horas

Sábados

De Olavarría

06 horas

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

De Hinojo

07 horas

08 horas

09 horas

10 horas

11 horas

12 horas

13 horas

14 horas

15 horas

16 horas

17 horas

18 horas

19 horas

20 horas

21 horas

22 horas

Domingos y Feriados

De Olavarría

07 horas

09 horas

11 horas

13 horas

15 horas

17 horas

19 horas

21 horas

De Hinojo

08 horas

10 horas

12 horas

14 horas

16 horas

18 horas

20 horas

22 horas