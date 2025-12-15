Fútbol Menor: sigue la disputa de la última fecha | Infoeme
Martes 16 de Diciembre 2025 - 0:44hs
10°
Martes 16 de Diciembre 2025 - 0:44hs
Olavarría
10°
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 15 de Diciembre de 2025 | 23:30

Fútbol Menor: sigue la disputa de la última fecha

En el transcurso de este lunes prosiguió la disputa de la última fecha del Torneo Final para las categorías formativas y fue con acción en el Domingo Colasurdo.

Foto: Prensa Embajadores

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas siguió con la disputa de la 5° y última fecha.

 

En el Domingo Colasurdo se cerraron los enfrentamientos entre Ferro y Embajadores y fue con más festejos para la visita que se impuso en dos de los tres partidos.

 

 

La fecha se cerrará en el Pozo Serrano en el transcurso del martes con los partidos entre San Martín y Estudiantes.

 

Los resultados:

En Novena:

Ferro 1 – 3 Embajadores 

 

En Octava:

Ferro 2 – 1 Embajadores 

 

En Quinta:

Ferro 2 – 4 Embajadores 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME