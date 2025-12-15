Fútbol Menor: sigue la disputa de la última fecha

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas siguió con la disputa de la 5° y última fecha.

En el Domingo Colasurdo se cerraron los enfrentamientos entre Ferro y Embajadores y fue con más festejos para la visita que se impuso en dos de los tres partidos.

La fecha se cerrará en el Pozo Serrano en el transcurso del martes con los partidos entre San Martín y Estudiantes.

Los resultados:

En Novena:

Ferro 1 – 3 Embajadores

En Octava:

Ferro 2 – 1 Embajadores

En Quinta:

Ferro 2 – 4 Embajadores