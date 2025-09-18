Rugby: jugadores de Estudiantes en el Torneo Desarrollo M16

Siete jugadores del “albinegro” representaron a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires en el Campeonato Desarrollo.

UROBA, con Martín Comes Dumoulin, Joaquín Odoñez y Tiziano Castagnino, finalizó en el 3° puesto oficial del torneo Desarrollo del que participaron diversas Uniones.

El viernes, el equipo se impuso con autoridad 45-0 ante Salta y luego venció 12-0 a Entre Ríos. El domingo cayó ajustadamente 7-5 frente a Buenos Aires, pero se recuperó en la final de la Copa de Bronce, donde logró una sólida victoria 24-6 sobre Rosario.

Por otro lado, Homero Villanueva, Ian Maldonado, Leonel Salvaresqui, Emilio Tricerri y Santiago Troia participaron de la concentración M17.

Fuente: prensa CAE