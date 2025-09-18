Rugby: jugadores de Estudiantes en el Torneo Desarrollo M16 | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025
18:36hs
 - 18 de Septiembre de 2025 | 18:30

Rugby: jugadores de Estudiantes en el Torneo Desarrollo M16

El pasado fin de semana, jugadores del Club Estudiantes formaron parte de la delegación de UROBA que disputó en Junín el Torneo Desarrollo M16 y la Concentración M17 viviendo una gran experiencia.

Siete jugadores del “albinegro” representaron a la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires en el Campeonato Desarrollo.

 

UROBA, con Martín Comes Dumoulin, Joaquín Odoñez y Tiziano Castagnino, finalizó en el 3° puesto oficial del torneo Desarrollo del que participaron diversas Uniones.

 

El viernes, el equipo se impuso con autoridad 45-0 ante Salta y luego venció 12-0 a Entre Ríos. El domingo cayó ajustadamente 7-5 frente a Buenos Aires, pero se recuperó en la final de la Copa de Bronce, donde logró una sólida victoria 24-6 sobre Rosario.

 

Por otro lado, Homero Villanueva, Ian Maldonado, Leonel Salvaresqui, Emilio Tricerri y Santiago Troia participaron de la concentración M17.

 

Fuente: prensa CAE

 

