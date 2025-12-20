Agustina Tarántola se quedó con el “Bataraz de Oro”

La juvenil tenista Agustina Tarantola fue la ganadora del “Bataraz de Oro” en el evento que marcó el cierre del año deportivo 2025 que distingue a deportistas de todas las disciplinas del Club Atlético Estudiantes.

En el Macrogimnasio, con la participación de deportistas, familias, profesores, dirigentes y socios, en una jornada de encuentro que contó con food trucks, banda en vivo y DJ se llevó a cabo la ceremonia.

El momento central de la noche fue la entrega del “Bataraz de Oro”, el máximo galardón institucional, que en esta edición quedó en manos de Agustina Tarántola, como reconocimiento a una temporada extraordinaria que la posicionó entre las principales promesas del tenis argentino.

Agustina Tarántola tuvo un año excepcional con muchos títulos, finales y presencias internacionales, consolidándose como una de las deportistas más destacadas del Club y del país en su categoría.

A lo largo del calendario regional y nacional, se consagró campeona en cinco torneos regionales disputados en Pilar, El Palomar, Tigre y Buenos Aires, además de obtener el título en el Regional Sub 16. En el plano nacional, alcanzó finales en Mendoza y Córdoba, fue campeona nacional en Salta y semifinalista en Pilar y Rosario, mostrando una regularidad sobresaliente en singles.

En el circuito COSAT, tuvo destacadas participaciones internacionales, alcanzando cuartos de final en la Brasil Juniors Cup (G1) y octavos de final en el Banana Bowl (G1). Además, logró sus primeros puntos ITF en Neuquén, marcando un paso clave en su proyección hacia el circuito profesional.

Agustina también representó a la Selección Argentina, formando parte del equipo nacional en la Copa COSAT Sub 14 en Brasil y en el Sudamericano por equipos disputado en Ecuador. Como cierre de una temporada brillante, finalizó el año en el primer puesto del Ranking Nacional Sub 14.

Además, en la previa, se entregaron los “Bataraz de Plata”, las “Promesas Albinegras”, distinción destinada a deportistas menores de 12 años que demostraron un futuro promisorio, hubo distinciones colectivas a equipos que se destacaron en diferentes competencias locales, regionales, nacionales e internacionales y también un reconocimiento a los “Bataraces de Selecció” donde se reconoció a Victoria Meira, Gonzalo Aman, Dolores Fernández Melo y Agustina Tarántola.

Las distinciones:

Básquet – Lautaro Paiz

Con 17 años, logró dos subcampeonatos U17 en la ABO, clasificó a playoffs provinciales y formó parte de la Primera División de Estudiantes. Además integró la Selección U17 de Olavarría, confirmando su proyección.

Canotaje – Felipe Mariano

Representó al Club en todas las competencias oficiales de 2025 y finalizó rankeado entre los tres mejores palistas de la provincia en su categoría, destacándose por su constancia y vigencia deportiva.

Fútbol – Balthazar Padín

Formado íntegramente en el Club, se consolidó en Primera División con solo 17 años. Debutó en el Torneo Regional Amateur y convirtió el gol del triunfo en el clásico, además de ser campeón en inferiores.

Golf – Juan Ignacio Messineo

Tuvo un 2025 sobresaliente: fue campeón scratch del Abierto MAFF, campeón del Club en fourball y campeón del Club en Match Play, consolidándose como referente de la disciplina.

Handball – Mateo Luna Schwindt

Fue campeón de la Liga ASAMBAL Menores, representó a ASAMBAL en el Argentino de Selecciones y fue convocado a la Preselección Argentina de Menores, coronando una temporada de gran crecimiento.

Hipismo – Benjamín Urdapilleta

Alcanzó la Gran Final del Torneo Federal junto a Cardal, cerrando un año de aprendizaje, esfuerzo y destacadas actuaciones en pista.

Hockey – Victoria Meira

Protagonista del año, fue goleadora en Sub19 y Primera, campeona del Torneo Oficial, subcampeona de la Copa de Campeones y figura en el Argentino de Clubes disputado en Salta.

Natación – Martina Barone

Obtuvo marcas que le permitieron ascender de categoría y representó al Club en el Encuentro Interregional, logrando el tercer puesto en la clasificación individual anual.

Patín – Giuliana Áquila

Campeona Regional y Provincial en Escuela y Libre, clasificó a Nacionales y al Campeonato Absoluto, ubicándose entre las mejores del país en ambas disciplinas.

Pelota Paleta – Gabriel Menguil

Fue campeón del torneo regular, del Final Four y del Regional Apertura, además de destacarse en torneos provinciales y juveniles frente a los mejores pelotaris.

Rugby – Homero Villanueva

Jugador clave de la M18, participó del Nacional de Selecciones M17 y fue convocado a la concentración nacional de la UAR, reflejando su proyección y compromiso.

Sóftbol – Matías Amado

Con solo 15 años integró la Liga del Noroeste con Primera División y fue convocado por Liniers de Bahía Blanca para reforzar su equipo en distintos torneos.

Tenis – Agustina Tarántola

Finalizó el año como número uno del ranking nacional, obtuvo puntos ITF y representó a la Selección Argentina en competencias COSAT.

Vóley – Bernabella Defos

Capitana Sub14, fue campeona local y de torneos abiertos, además de competir en instancias provinciales y nacionales, destacándose por su liderazgo y versatilidad.

Promesas Albinegras

Básquet: Benjamín Pareja

Canotaje: Iván Sequeira

Fútbol: Gaspar Eyler

Golf: Uma Springer

Handball: Benjamín Román

Hipismo: Guadalupe Carru Costanzo

Hockey: Agustina Chantiri

Natación: Santiago Martínez Brun

Patín: Federica Cavalli

Pelota Paleta: Olivia Medina Muñoz

Rugby: Benjamín Álvarez

Sóftbol: Ana Fonseca

Tenis: Lorenzo Errobidart

Vóley: Matilda Ulloa Menchi

Los “Premios Bataraz 2025” reafirmaron el espíritu y los valores del Club Atlético Estudiantes, reconociendo a los deportistas destacados del año y poniendo en valor la formación integral, el sentido de pertenencia, el esfuerzo colectivo y el compromiso permanente con la camiseta albinegra. Cada distinción reflejó el trabajo sostenido que se desarrolla a lo largo de toda la temporada en las distintas disciplinas del Club.

En una jornada festiva, emotiva e inolvidable, realizada en el Macrogimnasio, Estudiantes cerró un año deportivo de enorme crecimiento, logros y aprendizajes compartidos.

Fuente: Prensa CAE