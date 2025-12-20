Ajedrez: Claudio Cánovas, el último campeón del 2025

La Federación de Ajedrez de Olavarría terminó con su temporada con la culminación del Torneo Rápido que se jugó durante tres semanas en instalaciones de la sede ubicada en el Club Social.

La competencia que contó con la participación de 24 jugadores y se desarrolló bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión de treinta minutos iniciales más diez segundos de incremento por movida consagró a Claudio Cánovas que en la última fecha enfrentó a su escolta Bruno Chapa y no le dejó ni una chance de victoria a su rival.

En el segundo tablero, Jonahan Brun y Gabriel Iglesias, quienes peleaban por completar el podio además de puestos de premiación en sus respectivas categorías (Sub18 y Senior), firmaron las tablas y en la mesa tres Alberto Zito se impuso ante Juan Carlos Sterki para culminar el torneo en el cuarto puesto y como el mejor de la categoría Senior.

Las posiciones:

1° Cánovas, Claudio con 6 puntos

2° Chapa, Bruno con 5,5 puntos

3° Iglesias, Gabriel con 5 puntos

4° Zito, Alberto

5° Brun, Jonathan

Fuente: prensa FAO