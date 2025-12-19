Liga Nacional: segunda derrota seguida de Ferro

Ferro Carril Oeste sumó una nueva derrota en la máxima categoría del básquet nacional y, por primera vez en la temporada, sumó dos traspiés seguidos.

El “Verdolaga” cayó 79 a 77 ante Regatas en un duelo por demás parejo que se definió en los últimos minutos con el elenco correntino siendo más efectivo con el aro.

En el elenco de Caballito que nuevamente perdió como local, Alejandro Diez sumó 30:34 minutos con 13 puntos, 4 rebotes y 1 recupero.La próxima jornada de

Ferro será, nuevamente como local, ante Boca Juniors.