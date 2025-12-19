Liga Nacional: segunda derrota seguida de Ferro | Infoeme
Viernes 19 de Diciembre 2025 - 20:20hs
29°
Viernes 19 de Diciembre 2025 - 20:20hs
Olavarría
29°
 - 19 de Diciembre de 2025 | 17:30

Liga Nacional: segunda derrota seguida de Ferro

En la noche del pasado jueves, y en la continuidad de la Liga Nacional, Ferro Carril Oeste cayó por segundo partido consecutivo en lo que va de la temporada.

Foto: Ferro Carril Oeste

Ferro Carril Oeste sumó una nueva derrota en la máxima categoría del básquet nacional y, por primera vez en la temporada, sumó dos traspiés seguidos.

 

El “Verdolaga” cayó 79 a 77 ante Regatas en un duelo por demás parejo que se definió en los últimos minutos con el elenco correntino siendo más efectivo con el aro.

 

En el elenco de Caballito que nuevamente perdió como local, Alejandro Diez sumó 30:34 minutos con 13 puntos, 4 rebotes y 1 recupero.La próxima jornada de

 

Ferro será, nuevamente como local, ante Boca Juniors.

 

