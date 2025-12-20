Olavarrienses en Liga Argentina: Merchant se suma a Deportivo Viedma

El equipo de Río Negro donde se lució Mariano Marina, confirmó que, en la segunda parte de la temporada, contará con Jeffrey Merchant.

Luego de conocerse la salida de Amen Jenkins Cheeseman del plantel profesional, que dio finaliza su etapa en el equipo de la capital rionegrina por motivos personales, el “Depo” al ala-pívot nacido en Olavarría.

El olavarriense llegará a Río Negro tras su paso por Racing donde fue parte del equipo que logró una de las plazas a la Liga Federal, pero ostenta un amplio recorrido en las diferentes categorías del básquet argentino.

Merchant vistió las camisetas de Independiente de General Pico, Estudiantes de Olavarría, Quilmes de Mar del Plata y Pergamino Básquet, acumulando rodaje en competencias de alto nivel.

Con 1,98 metros de altura y una presencia física destacada en la pintura, el jugador nacido el 9 de septiembre de 1997 se pondrá a disposición de Guillermo Bogliacino tras el receso festivo.