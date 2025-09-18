Cayó la “banda de los peruanos”, una red de narcotráfico que operaba en el centro de la Provincia

Un megaoperativo simultáneo en cárceles, la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano desbarató una red narco que abastecía de cocaína al centro de la provincia de Buenos Aires.

La investigación, llevada a cabo por la Policía de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, culminó con la detención de seis personas y el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes.

La denominada "banda de los peruanos", integrada por hombres y mujeres de esa nacionalidad y un ciudadano argentino, mantenía una estructura organizada para el tráfico de drogas. Su operación no solo se extendía por CABA, La Plata y el Conurbano bonaerense, sino que también era dirigida desde el interior de varias unidades penitenciarias.

Según se indicó, la organización mantenía un flujo constante de drogas hacia Azul, Olavarría y otras ciudades del interior.

La investigación se inició en agosto de 2023, cuando tres personas de Azul fueron detenidas con más de un kilo de cocaína. El análisis de los teléfonos celulares incautados en ese momento permitió a los investigadores descubrir una red mucho más grande que operaba dentro y fuera de las cárceles.

Durante más de un año, los agentes se infiltraron en las operaciones de la banda, utilizando tecnología, inteligencia encubierta y escuchas legales para mapear la red criminal y ubicar los centros de operaciones.

Operativos simultáneos en múltiples puntos

Este miércoles, en un despliegue masivo y coordinado, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, zonas del Conurbano, la Unidad N°2 de Sierra Chica y la Unidad N°32 de Florencio Varela.

Como resultado del operativo, se detuvo a seis personas: cinco de nacionalidad peruana y un argentino. También se incautó una cantidad considerable de cocaína compactada y fraccionada, marihuana, balanzas de precisión y varios teléfonos celulares, los cuales contenían información crucial para la causa.

En cuanto a los detenidos, una mujer fue trasladada a la Subcomisaría de Chillar y los hombres fueron alojados en las comisarías de Benito Juárez, Rauch, Laprida y Azul. A otra mujer de nacionalidad peruana se le otorgó arresto domiciliario.

La causa cuenta con la intervención del Juez Federal Dr. Gabriel Di Giulio, el Fiscal Federal Santiago Eyherabide, la Secretaria Fiscal María José Buglione y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).