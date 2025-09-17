Una mujer y una niña fallecieron en un trágico siniestro vial en el Camino de los Peregrinos

Una mujer y una niña murieron luego de chocar contra el limitador de velocidad ubicado en el Camino de los Peregrinos durante la mañana de este miércoles.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 11 cuando un auto se dirigía en dirección Olavarría hacía el Cementerio Loma de Paz.

Como producto del fuerte impacto, la mujer que conducía el vehículo y una niña fallecieron. Además, otro niño que viajaba a bordo del auto fue trasladado al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" en grave estado.

En el lugar se encuentran trabajando efectivos del Comando de Patrullas, Defensa Civil, ambulancia y una unidad de Bomberos.

