Miércoles 17 de Septiembre 2025
 policiales
 17 de Septiembre de 2025

Camino de los Peregrinos: identificaron a las víctimas fatales del siniestro vial ocurrido este miércoles

El trágico episodio se produjo en la mañana de este miércoles en Avenida Trabajadores y Avenida Reconquista, zona más conocida como Camino de los Peregrinos. El hecho fue caratulado como "Homicidio culposo" e interviene la UFI N° 10 Dra. Viceconte Mariela.

En la mañana de este miércoles, en el limitador de velocidad ubicado en el Camino de los Peregrinos, tuvo lugar un trágico siniestro vial que se cobró la vida de una mujer y una niña.  Otro pequeño permanece en el sector de cuidados intensivos del Hospital Municipal.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, el accidente ocurrió alrededor de las 11 horas cuando un auto Renault Clio de color azul, ocupado por tres personas en total, se dirigía hacía el Cementerio Loma de Paz.

Lamentablemente, por causas que aún intentan establecer y son materia de investigación, el rodado termina chocando abruptamente con la columna del cuestionado limitador.

Como producto del fuerte impacto, la mujer identificada como Laura Lavalle (trabajadora municipal) de 38 años y su hija de 9 murieron en el acto. Mientras tanto, continúa hospitalizado en el sector de cuidados intensivos del nosocomio local su hijo de 6.

La causa quedó caratulada como "Homicidio culposo" e interviene la Ufi N° 10, a cargo de la Dra. Viceconte Mariela.

