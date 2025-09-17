Camino de los Peregrinos: identificaron a las víctimas fatales del siniestro vial ocurrido este miércoles

En la mañana de este miércoles, en el limitador de velocidad ubicado en el Camino de los Peregrinos, tuvo lugar un trágico siniestro vial que se cobró la vida de una mujer y una niña. Otro pequeño permanece en el sector de cuidados intensivos del Hospital Municipal.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder Infoeme, el accidente ocurrió alrededor de las 11 horas cuando un auto Renault Clio de color azul, ocupado por tres personas en total, se dirigía hacía el Cementerio Loma de Paz.

Lamentablemente, por causas que aún intentan establecer y son materia de investigación, el rodado termina chocando abruptamente con la columna del cuestionado limitador.

Como producto del fuerte impacto, la mujer identificada como Laura Lavalle (trabajadora municipal) de 38 años y su hija de 9 murieron en el acto. Mientras tanto, continúa hospitalizado en el sector de cuidados intensivos del nosocomio local su hijo de 6.

La causa quedó caratulada como "Homicidio culposo" e interviene la Ufi N° 10, a cargo de la Dra. Viceconte Mariela.