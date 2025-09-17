Ordenan la detención de un hombre por hechos de violencia de género

Un hombre de 44 años fue detenido este miércoles en el marco de una causa por "Amenazas coactivas y amenazas simples en concurso real y en contexto de violencia de género".

Personal de la Comisaría Segunda, en conjunto con efectivos de la Comisaria de la Mujer y la Familia, efectivizó un allanamiento en el domicilio del detenido, ubicado en el barrio Facundo Quiroga I.

Allí, se produjo el secuestro de elementos de interés para la investigación y se procedió a la detención del individuo, quien fue trasladado a una dependencia policial.

Interviene en la causa la UFI Nº 4 especializada en violencia familiar y de género a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.