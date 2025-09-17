Ordenan la detención de un hombre por hechos de violencia de género | Infoeme
Miércoles 17 de Septiembre 2025 - 20:53hs
18°
Miércoles 17 de Septiembre 2025 - 20:53hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  policiales
 - 17 de Septiembre de 2025 | 19:36

Ordenan la detención de un hombre por hechos de violencia de género

El sujeto de 44 años fue capturado en el marco de un allanamiento en el barrio Facundo Quiroga I. Está imputado por "Amenazas coactivas y amenazas simples en concurso real y en contexto de violencia de género".

Un hombre de 44 años fue detenido este miércoles en el marco de una causa por "Amenazas coactivas y amenazas simples en concurso real y en contexto de violencia de género".

Personal de la Comisaría Segunda, en conjunto con efectivos de la Comisaria de la Mujer y la Familia, efectivizó un allanamiento en el domicilio del detenido, ubicado en el barrio Facundo Quiroga I.

Allí, se produjo el secuestro de elementos de interés para la investigación y se procedió a la detención del individuo, quien fue trasladado a una dependencia policial.

Interviene en la causa la UFI Nº 4 especializada en violencia familiar y de género a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME