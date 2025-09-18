Héctor Guerrero admitió haber disparado contra Pablo Grillo pero afirmó que es "inocente" | Infoeme
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 13:04hs
17°
Jueves 18 de Septiembre 2025 - 13:04hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  policiales
 - 18 de Septiembre de 2025 | 09:26

Héctor Guerrero admitió haber disparado contra Pablo Grillo pero afirmó que es "inocente"

El cabo de Gendarmería dijo que no tuvo intención de lastimar a nadie y desde la querella señalaron que el disparo fue directo contra el fotoperiodista.

El cabo de Gendarmería Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber efectuado el disparo de gas lacrimógeno que hirió gravemente a Pablo Grillo durante la represión a una marcha de jubilados el 12 de marzo pasado, pero negó haber tenido intención de lastimar al fotoperiodista y alegó que es “inocente”.

Guerrero prestó en horas de la tarde del miércoles declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini en la causa que investiga su accionar y en la que el gendarme está imputado de “homicidio en grado de tentativa”. En ese marco, negó haber tenido intención de lastimar a nadie y se declaró “inocente”.

Dificultad visual

Según el expediente, el proyectil calibre 38 mm candela “CN” impactó en la cabeza de Grillo y le provocó lesiones graves que requirieron intervención quirúrgica y craneoplastía bilateral.

El gendarme afirmó que durante el operativo se encontraba de frente a los manifestantes, que comenzaron a arrojar “muchísimas piedras”, y justificó el disparo por la dificultad visual debido al humo y el agua del hidrante.

Disparo antirreglamentario

Sin embargo, la Justicia le imputó al gendarme haber disparado de manera horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas del riesgo de causar lesiones graves.

La querella de Grillo sostuvo que las afirmaciones de Guerrero son “falsas” y destacó que el fotógrafo estaba de cuclillas, tomando fotos, “sin representar ningún peligro para terceros”.

Además, señalaron que los disparos se realizaron en dirección a la víctima, contrariando los protocolos de uso del arma y la normativa vigente.

Muestra y clase pública

Mientras tanto, afuera de Comodoro Py familiares, colegas y fotógrafos nucleados en ARGRA realizaron una muestra fotográfica y una clase pública titulada “Libertad de expresión y derecho a la protesta”.

Fabián Grillo, padre del fotógrafo, afirmó que la evolución clínica de su hijo es “favorable” y que comienza a recuperar autonomía en cuidados básicos.

El caso, inicialmente caratulado como averiguación de delito, fue modificado a “homicidio en grado de tentativa” tras el agravamiento del cuadro clínico del fotógrafo durante la hospitalización. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME