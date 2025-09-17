Fútbol Femenino: goles en la 5° fecha de Primera División

Los segundos torneos del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la rama femenina tuvieron continuidad el pasado fin de semana.

En Primera División se jugó la 5° fecha y fue con goles en los tres partidos. Festejaron Municipales, Club Ciudad de Olavarría y Loma Negra.

Además, hubo nuevos partidos del Torneo Preparación para las categorías formativas.

Los resultados:

Primera División

Municipales 3 (Sonia Tabares, Magdalena Angueira y Ayelén Irigoyen) – 0 Colonias y Cerros

Ferro 1 (Nicole Zambrana) – 5 (Jazmín Vailati -2-, Oriana Vitrano, Karen Bargas, Maisa Arredondo) Club Ciudad de Olavarría

Loma Negra 2 (Celeste Comensoli, Flavia Aguilera) – 0 El Fortín

Sub12:

Municipales 2 – 3 Ferro

Sub14:

Ferroviario 0 – 0 Racing

Estudiantes 3 – 0 El Fortín

Municipales 0 – 1 Ferro

Sub17:

Sierra Chica 2 – 0 Racing