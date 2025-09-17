Fútbol Femenino: goles en la 5° fecha de Primera División

Los segundos torneos del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para la rama femenina tuvieron continuidad el pasado fin de semana.
En Primera División se jugó la 5° fecha y fue con goles en los tres partidos. Festejaron Municipales, Club Ciudad de Olavarría y Loma Negra.
Además, hubo nuevos partidos del Torneo Preparación para las categorías formativas.
Los resultados:
Primera División
Municipales 3 (Sonia Tabares, Magdalena Angueira y Ayelén Irigoyen) – 0 Colonias y Cerros
Ferro 1 (Nicole Zambrana) – 5 (Jazmín Vailati -2-, Oriana Vitrano, Karen Bargas, Maisa Arredondo) Club Ciudad de Olavarría
Loma Negra 2 (Celeste Comensoli, Flavia Aguilera) – 0 El Fortín
Sub12:
Municipales 2 – 3 Ferro
Sub14:
Ferroviario 0 – 0 Racing
Estudiantes 3 – 0 El Fortín
Municipales 0 – 1 Ferro
Sub17:
Sierra Chica 2 – 0 Racing