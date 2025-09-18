Básquet Local: triunfos de Independiente y Racing

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la 5° fecha con dos partidos.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Independiente no tuvo mayores complicaciones para vencer a Estudiantes. Fue 91 a 68 en la antesala de lo que será el duelo por la Liga Pre-Federal.

En el “Rojinegro” tandilense que marcha invicto sobre cinco presentaciones se destacó Francisco Ullua con 21 puntos.

Por otro lado, Racing se impuso a El Fortín por un reñido 89 a 84. Tomás Ciuffetelli, con 22 puntos, fue el goleador del partido.

Parejo de comienzo a fin fue el cotejo en el Parque Olavarría, El Fortín inició mejor y llegó a tener una quincena de puntos de ventaja, pero la reacción “Chaira” llegó en el complemento y dio vuelta la historia.

Aciertos varios en ambos lados de la cancha y mucha fricción fueron protagonistas de la velada donde terminó siendo festejo del equipo conducido por Axel Farías por apariciones individuales, menos errores ofensivos que su rival de turno que sumó su segunda derrota seguida.

La continuidad del certamen será en la noche del jueves cuando Pueblo Nuevo reciba a Sport Club Trinitarios.

Síntesis Racing – El Fortín:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Suárez, D. y Reyes, A.

Racing (89): Ciuffetelli (22), Dieser Cataldi (9), Santana (16), Vázquez (5), Mondino (14) -FI- Pietrafesa (20), D´Alessio (1), Villalba Dib (0), Larregina (2). DT- Axel Farías

El Fortín (84): Iseppi (13), Negretti (7), Mondini (18), Navarro (16), Leuful (13) -FI- Lucini, V. (8), Lucini, M. (4), Silverii (5), Lerchundi (0). DT- Santiago Navarro

Parciales: 20 – 30; 49 – 46; 70 – 66 y 89 – 84.