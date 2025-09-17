Fútbol Femenino AFA: primeros minutos para López en Ferro

La futbolista olavarriense tuvo sus primeros minutos en su regreso a defender la camiseta Ferro Carril Oeste y fue de la mejor manera el Torneo Clausura.

El “Verdolaga” venció a Boca Juniors por 1 a 0 en el duelo correspondiente a la 7° fecha y la representante de Olavarría fue protagonista necesaria en la única conquista de la tarde.

En el duelo correspondiente a la Zona A, Sabrina López ingresó a los 85´ y su cabezazo, tras un lateral, permitió que Alexia Mendoza marcara el gol del triunfo a los 89´.