Miércoles 17 de Septiembre 2025 - 20:55hs
 17 de Septiembre de 2025

Fútbol Femenino AFA: primeros minutos para López en Ferro

Sabrina López sumó sus primeros minutos en el segundo torneo del año de Primera División del fútbol femenino de AFA y fue participe necesaria en el gol del triunfo de Ferro Carril Oeste.

Foto: Prensa Ferro Carril Oeste

La futbolista olavarriense tuvo sus primeros minutos en su regreso a defender la camiseta Ferro Carril Oeste y fue de la mejor manera el Torneo Clausura.

 

El “Verdolaga” venció a Boca Juniors por 1 a 0 en el duelo correspondiente a la 7° fecha y la representante de Olavarría fue protagonista necesaria en la única conquista de la tarde.

 

En el duelo correspondiente a la Zona A, Sabrina López ingresó a los 85´ y su cabezazo, tras un lateral, permitió que Alexia Mendoza marcara el gol del triunfo a los 89´.

 

