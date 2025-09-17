Con una multitudinaria manifestación, se realizó una nueva Marcha Federal Universitaria en Olavarría | Infoeme
 18 de Septiembre de 2025 | 00:07

Con una multitudinaria manifestación, se realizó una nueva Marcha Federal Universitaria en Olavarría

El intendente Maximiliano Wesner, junto a referentes académicos, institucionales, gremiales y estudiantiles, encabezó una marcha.

En la tarde de este miércoles, en sintonía a lo sucedido en numerosos puntos de todo el país, Olavarría se movilizó en defensa de la Universidad Pública en el marco de una multitudinaria manifestación.

El intendente Maximiliano Wesner, junto a referentes académicos, institucionales, gremiales y estudiantiles, encabezó una masiva marcha que se inició en la Facultad de Ciencias de la Salud y concluyó el la plaza Coronel Olavarría.

 

 

La convocatoria fue no solo la reivindicación de la Universidad Pública como un elemento fundamental e indispensable en la generación de igualdad de oportunidades, sino también en rechazo al veto al financiamiento firmado por el presidente Javier Milei.

El repudio manifestado en las calles, tuvo su eco en el Congreso, donde la mayoría de los Diputados Nacionales votó por la “insistencia” de la Ley de Financiamiento Universitario, que próximamente será tratada en el mismo sentido en la Cámara de Senadores.

