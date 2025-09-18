De mayoristas a minimarkets: cuáles son los supermercados con promo de Cuenta DNI

En tiempos donde cada peso cuenta, las promociones de Cuenta DNI se consolidan como una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de bonaerenses. La billetera digital gratuita de Banco Provincia no solo facilita pagos y transferencias, sino que también ofrece beneficios concretos en rubros esenciales como el supermercado, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 20%, en muchos casos sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Durante septiembre, las promociones se intensifican y se distribuyen estratégicamente a lo largo de la semana para permitirle a la Comunidad Cuenta DNI planificar las compras y aprovechar al máximo los reintegros. Hay desde minimarkets a grandes mayoristas para que el ahorro se aproveche al máximo.

De lunes a sábado, todos los descuentos en supermercados:

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí.

15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: maxi, express y market. Con devolución en el acto.

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: maxi, express y market. Con devolución en el acto. La Amistad: 10% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Encontrá en este link desde el 1 de septiembre todos los detalles de cada promo.