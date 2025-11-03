Feriados de noviembre 2025: días festivos, asuetos y un fin de semana XXL | Infoeme
Feriados de noviembre 2025: días festivos, asuetos y un fin de semana XXL

El penúltimo mes del año ofrecerá un prolongado período de descanso gracias a un feriado nacional trasladable y un día no laborable, ideal para planificar escapadas 

Noviembre de 2025 se presenta como una oportunidad para un descanso extendido en la Argentina, con un fin de semana extralargo de cuatro días. Este período de reposo, que abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, se origina en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha se traslada estratégicamente para maximizar el tiempo libre y fomentar el turismo interno

Según el calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete, el penúltimo mes del año contará con un día no laborable y un feriado que conjuntamente dan forma a este valioso período de descanso prolongado.

La fecha clave que da origen a este fin de semana largo es el 20 de noviembre, día en que originalmente se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Este feriado tiene el carácter de “trasladable” y, al coincidir el 20 de noviembre de 2025 con un jueves, la normativa vigente indica que debe correrse al lunes siguiente. Por lo tanto, el lunes 24 de noviembre será el feriado nacional obligatorio, garantizando un descanso para todos los trabajadores y estudiantes del país.

Adicionalmente, el viernes 21 de noviembre fue designado como un día no laborable con fines turísticos. A diferencia del feriado nacional, la asistencia al puesto de trabajo durante esta jornada queda a discreción de cada empleador. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días no laborables con fines turísticos a lo largo del año. El de noviembre será el último de 2025, ya que previamente se utilizaron oportunidades similares en los meses de mayo y agosto. Esto significa que mientras el lunes es un descanso garantizado por ley, la situación laboral del viernes dependerá directamente de la decisión de cada compañía o institución.

 

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2025?

En los últimos meses del año, estos son los feriados restantes:

           Noviembre

  • Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

    Diciembre

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

 

