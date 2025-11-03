Boleto Estudiantil Gratuito: beneficiarios deben actualizar su tarjeta SUBE

El Municipio de Olavarría recuerda que beneficiarios/as del Boleto Estudiantil Gratuito deben actualizar sus tarjetas SUBE para seguir contando con el beneficio. El trámite es rápido, fácil y gratuito.

La actualización puede llevarse a cabo en cualquier Terminal Automática SUBE, donde deberán únicamente apoyar la tarjeta hasta que el equipo indique que la gestión ya está culminada.

Estos dispositivos se encuentran disponibles en la Terminal de Ómnibus de Olavarría (3), Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, Facultad de Ciencias de la Salud, Aulas Comunes del predio de la Universidad Nacional del Centro, Terminal de Ómnibus de Sierras Bayas, Delegaciones Municipales de Hinojo, Loma Negra y Sierra Chica.

También se lo puede hacer desde la app SUBE, siempre que el dispositivo cuente con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. Se deberá ingresar a la aplicación y seleccionar “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyar la tarjeta en la parte trasera del teléfono, hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.

Además, otra posibilidad es a través del validador del colectivo con Atributo a Bordo. Se deberá indicar al chofer que se desea realizar la actualización y acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se paga el boleto, hasta que la pantalla indique que el atributo fue aplicado.