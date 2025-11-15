Premier Pádel: Chingotto y Galán vs Tapia y Coello, otra vez

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron un nuevo festejo en Emiratos Árabes en el último P1 de la temporada 2025 de Premier Pádel y buscando su cuarto título consecutivo, volverán a enfrentarse a los N°1.

Chingotto y Galán vencieron a Franco Stupaczuk y Juan Lebrón por 6/1 y 7/6 en el cierre de la jornada del sábado y fueron protagonistas secundarios de la despedida del equipo rival.

El cotejo en la instancia de Semifinales se extendió por 1 hora y 17 minutos y en el cierre del Dubái P1, previsto para no antes de las 11:00 hora argentina del domingo, la “Chingalán” enfrentará a Agustín Tapia y Arturo Coello marcando el duodécimo enfrentamiento del año.