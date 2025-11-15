Un golazo de Pedro De la Vega nominado a mejor gol del mundo

El futbolista olavarriense del Seattle Sounders fue nominado al premio Puskás 2025 que entrega la FIFA al mejor gol del año tras su gol ante Cruz Azul.

La FIFA dio a conocer este jueves la lista de nominados al Puskás, que distingue al mejor gol de la temporada comprendida entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. En total, fueron seleccionadas once conquistas de distintas ligas y competencias del mundo y dos son argentinos, uno el olavarriense y el otro en Santiago Montiel de Independiente.

De la Vega, de volea, sin frenar la pelota, abrió el pie y la puso contra el palo derecho del arquero de Cruz Azul en una serie de eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Lindo. Realmente cuando la vi me acordé de un gol de Barco cuando jugué con él en la Selección. Pensé en ese gol. Por suerte entró ahí. Contento, pero por el equipo. Fue darle un lindo final. Todos hicimos un gran partido”, había dicho el olavarriense tras su conquista en julio pasado.

En cuanto al premio al mejor gol del mundo, la votación incluirá a los fanáticos y un jurado de leyendas del fútbol que decidirán al ganador. Los hinchas podrán votar registrándose en FIFA.com, donde deberán ordenar sus tres goles preferidos.

La lista completa de nominados al premio Puskás 2025:

Alerrandro (Vitória vs Cruzeiro, 19 de agosto de 2024)

Alessandro Deiola (Cagliari vs Venezia, 18 de mayo de 2025)

Pedro De La Vega (Seattle Sounders vs Cruz Azul, 31 de julio de 2025)

Santiago Montiel (Independiente vs Independiente Rivadavia, 11 de mayo de 2025)

Amr Nasser (Al Ahly vs Pharco, 17 de abril de 2025)

Carlos Orrantía (Querétaro vs Atlas, 16 de abril de 2025)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund, 21 de junio de 2025)

Declan Rice (Arsenal vs Real Madrid, 8 de abril de 2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta vs Arema, 9 de marzo de 2025)

Kévin Rodrigues (Kasımpaşa vs Rizespor, 9 de febrero de 2025)

Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona, 15 de mayo de 2025)