La olavarriense Madame Lu formará parte de la serie de Moria Casán

La reconocida activista, artista y figura de la diversidad sexual Victoria Altavista, popularmente conocida como Madame Lu, participará en el elenco de la próxima producción de Netflix basada en la vida de Moria Casán.

El proyecto de Netflix que retrata la trayectoria de la emblemática figura del espectáculo argentino —Moria Casán— ya ha generado gran expectativa.

La participación de Madame aparece como una señal simbólica y al mismo tiempo potente de la diversidad.

Madame Lu, oriunda de Olavarría, es una militante destacada de la comunidad trans, con un largo recorrido tanto en el arte como en la defensa de los derechos humanos y laborales.

"Soy de Recalde y haber llegado a algo así, a estar en Netflix, parece verdaderamente una película que nunca me imaginé. Lo vivo con muchísimo amor y emoción, sin olvidarme jamás de dónde vengo", remarcó.

La noticia de su participación en esta ficción se suma al valor simbólico del proyecto, que busca reflejar distintas épocas y dimensiones del mundo de Moria Casán, desde sus inicios hasta su consolidación como ícono del espectáculo.

“Para mí es un orgullo enorme estar en una producción de esta magnitud, que además pone en el centro una historia propia del espectáculo argentino y abre puertas para que la diversidad esté visibilizada”, expresó Madame Lu.

Su incorporación no solo representa una oportunidad en el arte, sino también un paso más en la representación trans en espacios de producción audiovisual de gran alcance.

Según lo comunicado por Netflix, la serie se compone de varias etapas de la vida de Moria Casán, interpretadas por actrices como Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Aunque Netflix no ha confirmado aún la fecha de estreno, la producción ya está generando expectativas tanto por su elenco como por su enfoque.