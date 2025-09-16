Gonzalo Aman suma entrenamientos en la Preselección Argentina U17

Gonzalo Aman volvió a ser convocado a sumar entrenamientos con los mejores jugadores U17 del país de cara a terminar de definir el plantel que buscará uno de los tres lugares para la AmeriCup U18 del año próximo.

Nuevamente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, la Confederación Argentina de Básquet volvió a concentrar a los basquetbolistas en formación que mantienen chances de integrar la Selección Argentina.

Desde el pasado fin de semana y hasta el próximo 20 de septiembre y luego de los campus regionales realizados en Villa Cañás y CABA a fines de agosto, el cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leo Gutiérrez dispuso una nueva convocatoria con un número más reducido

La nómina incluye 19 jugadores nacidos entre 2008 entre los que se encuentra el olavarriense Gonzalo Aman, actual jugador de Peñarol de Mar del Plata.