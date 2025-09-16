Gonzalo Aman suma entrenamientos en la Preselección Argentina U17 | Infoeme
Martes 16 de Septiembre 2025 - 21:53hs
15°
Martes 16 de Septiembre 2025 - 21:53hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet
 |  Básquet Formativo
 - 16 de Septiembre de 2025 | 20:43

Gonzalo Aman suma entrenamientos en la Preselección Argentina U17

La Selección Argentina U17 prepara su estreno y en vistas de conformar el equipo que se presentará en el Campeonato Sudamericano, siguen adelante los campus de entrenamiento.

Gonzalo Aman volvió a ser convocado a sumar entrenamientos con los mejores jugadores U17 del país de cara a terminar de definir el plantel que buscará uno de los tres lugares para la AmeriCup U18 del año próximo.

 

Nuevamente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, la Confederación Argentina de Básquet volvió a concentrar a los basquetbolistas en formación que mantienen chances de integrar la Selección Argentina.

 

Desde el pasado fin de semana y hasta el próximo 20 de septiembre y luego de los campus regionales realizados en Villa Cañás y CABA a fines de agosto, el cuerpo técnico encabezado por Mauro Polla y Leo Gutiérrez dispuso una nueva convocatoria con un número más reducido

 

La nómina incluye 19 jugadores nacidos entre 2008 entre los que se encuentra el olavarriense Gonzalo Aman, actual jugador de Peñarol de Mar del Plata.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME