Olavarrienses en Liga Argentina: “Manu” Ginóbili presente en la derrota de Villa Mitre

Emanuel Ginóbili dijo presente en la noche del viernes para presenciar un duelo de Liga Argentina y fue en un escenario donde hubo presencia olavarriense.

Fotos: Prensa Villa Mitre // La Nueva

En el José Martínez de Bahía Blanca, el ex deportista presenció la derrota de Villa Mitre ante Provincial en la continuidad de la segunda categoría del básquet nacional.

 

El “Tricolor” perdió ante Provincial por 86 a 70 que sigue consolidándose como líder de la Conferencia Sur en un duelo que tuvo espectador de lujo ya que en su visita a la ciudad y acompañando a su hermano, "Manu" Ginóbili dio el presente.

 

 

El cotejo fue en desventaja desde el inicio para los locales que recién pudieron elaborar una reacción tras el descanso largo y tuvo a Luciano Tambucci con cinco puntos y dos rebotes en 15:57 minutos en la cancha.

 

