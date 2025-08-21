Gonzalo Aman fue convocado a la Pre-Selección Argentina U17 | Infoeme
Gonzalo Aman fue convocado a la Pre-Selección Argentina U17

Gonzalo Aman recibió una gran noticia y en las últimas horas fue confirmado como uno de los jugadores que deberá presentarse en la Pre-Selección Argentina U17 que se prepara para el Campeonato Sudamericano. Además, Segundo Lasarte de Tandil, integra la nómina.

Foto: Archivo // Andrés Arouxet

La Confederación Argentina de Básquet programa el Campeonato Sudamericano a realizarse en el mes de octubre y de cara a conformar el equipo, programó dos concentraciones que tendrán representación olavarriense.

 

Casi una veintena jugadores de la Zona Sur del país se darán cita entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y en los seleccionados se encuentra el olavarriense Gonzalo Aman.

 

Aman, surgido en Estudiantes y hoy en Peñarol de Mar del Plata será parte de los Campus de Desarrollo que se realizarán en jornadas de doble turno, primero evaluaciones técnicas y luego de trabajo colectivo.

 

Además del olavarriense con excelente presente en Mar del Plata, también fue convocado Segundo Lasarte, jugador de Independiente de Tandil, elenco que participa con sus categorías formativas y en Primera División en las competencias que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría.

 

 

Por otro lado, otra veintena de basquetbolistas en formación se presentarán en la convocatoria de la Zona Norte que tendrá lugar en Villa Cañas, Santa Fe desde el 25 al 28 de agosto.

 

