Se sortearon y adjudicaron los 39 lotes con servicios del Programa Municipal para Villa Alfredo Fortabat

En el mediodía de este viernes el club Loma Negra fue sede no sólo del acto público de sorteo y adjudicación de lotes del Programa Municipal para Villa Alfredo Fortabat, sino el espacio donde confluyeron la emoción, la alegría y la ilusión de decenas de familias de esa localidad serrana. La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y contó con una importante presencia de personas que colmaron el salón de la entidad “celeste”.

Se trató del marco en el que se conocieron los nombres y apellidos de los titulares de los 39 lotes que integran el Programa Municipal diseñado desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización que, tal como ya se lo hizo en Sierras Bayas, Colonia Hinojo e Hinojo, brindó a vecinos, vecinas y personas nativas de Villa Alfredo Fortabat la posibilidad de poder acceder un terreno donde poder concretar el sueño de la casa propia.

“Queremos volver a abrazar a Olavarría de afuera para adentro, con las localidades como protagonistas, generando el sentido de pertenencia y de arraigo, porque son ustedes quienes viven acá y se quieren quedar acá”, expresó el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez, el delegado municipal de Loma Negra Gabriel Suburu, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo. También estuvieron presentes los concejales Gastón Sarachu, Lucía Palacios y Belén Abraham.

El jefe comunal, a la par, puso en valor que se trata de un loteo que contará con todos los servicios. En otras palabras, las personas adjudicatarias contarán con en sus lotes con pavimento, red eléctrica, de agua y cloacas. “Hemos decidido que uno de los lotes, el de mayor dimensión, quedará en manos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loma Negra, para que pueda tener un destacamento de bomberos como se merece esta localidad, que va a dar respuesta a este corredor que se ha ido transformando con los años en la Ruta Provincial 51, pero también para dar respuesta a la ruralidad, a la emergencia, además de la respuesta inmediata, tanto a los lomanegrenses como los olavarrienses que viven en localidades aledañas”, enfatizó.

“Sabemos que el contexto es sumamente complejo. Aún más para poder tener una vivienda, aún más para poder soñar con la casa propia. Pero creemos en el trabajo en equipo, en el trabajo en conjunto para poder realizarlo entre todos. Quienes no salgan sorteados, sepan que vamos a seguir trabajando para que puedan volver a tener la posibilidad. Les agradezco enormemente y sepan que vamos a continuar acompañándolos, trabajando por esta hermosa localidad como lo venimos haciendo”, concluyó.

Posteriormente, se dio inició al sorteo de cada uno de los lotes que integran el macizo que próximamente será dividido en tres manzanas ubicadas en la Circunscripción VIII, sección A, fracción V, Parcela 1. Se encuentra ubicado de manera lindera al predio del Club Atlético Independiente, frente a la Ruta Provincial N.º 51.

Vale mencionar, por último, que este lunes desde las 12:30 se llevará a cabo en el club Sierra Chica el acto público de sorteo y adjudicación de lotes con servicio del Programa Municipal para dicha localidad. Serán en total 31 lotes que estarán ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal.

Personas sorteadas

A continuación el detalle de todas las personas que resultaron sorteadas

Duarte, Sabrina

Cháves Villalba, Fernando Rubén

Fuentes, Kevin

Andrada, Juan José

Rivas, Rubén Alberto

Hojman Pardal, Agustín Jorge

Ruiz, María Victoria

Camalbide, Sol

López, Camila Florencia

Gilardi, Lucas

Heim, Lautaro

Farías, Lucas

Jacinto, Joaquín

Becker, Angela Paulina

Figueroa, Florencia

Bonavetti, Carlos Darío

Puigman, Juan Ignacio

Moyano, Catherine

Tinta, Trinidad Abigail

Leal, Martín

Staldeker, Jonathan Saul

Citati, Facundo

García Portillo, Pablo Nicolás

Rivera, Micaela Belén

Pallero, María Sol

Díaz, Carolina Belén

Camalbide, Enzo Adrián

Krell Pluis, Jonathan Ramón

Díaz, Florencia Sabrina

Cámara, Natalia Lorena

Sequeira, Ceferino Juan

Doucede, Dante Iván

González, Eliana Nahir

Teves. Federico Jorge

Camaña, Gisela Yacqueline

Becker, Sofía

Martínez, Ángel Damián

Diuono, Lautaro Hugo

Gutiérrez, Hilda Ester

Suplentes

Janson, Cecilia

Ramón, Micaela Florencia

Schneider, Silvia Mabel

Rodrigues Pereira, Bravo Franco

Monteiro Trezeguet, Ivana

Sánchez, Leonardo Francisco