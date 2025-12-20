Se sortearon y adjudicaron los 39 lotes con servicios del Programa Municipal para Villa Alfredo Fortabat

En el mediodía de este viernes el club Loma Negra fue sede no sólo del acto público de sorteo y adjudicación de lotes del Programa Municipal para Villa Alfredo Fortabat, sino el espacio donde confluyeron la emoción, la alegría y la ilusión de decenas de familias de esa localidad serrana. La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y contó con una importante presencia de personas que colmaron el salón de la entidad “celeste”.
Se trató del marco en el que se conocieron los nombres y apellidos de los titulares de los 39 lotes que integran el Programa Municipal diseñado desde la Dirección de Casa de Tierras y Regularización que, tal como ya se lo hizo en Sierras Bayas, Colonia Hinojo e Hinojo, brindó a vecinos, vecinas y personas nativas de Villa Alfredo Fortabat la posibilidad de poder acceder un terreno donde poder concretar el sueño de la casa propia.
“Queremos volver a abrazar a Olavarría de afuera para adentro, con las localidades como protagonistas, generando el sentido de pertenencia y de arraigo, porque son ustedes quienes viven acá y se quieren quedar acá”, expresó el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez, el delegado municipal de Loma Negra Gabriel Suburu, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo. También estuvieron presentes los concejales Gastón Sarachu, Lucía Palacios y Belén Abraham.
El jefe comunal, a la par, puso en valor que se trata de un loteo que contará con todos los servicios. En otras palabras, las personas adjudicatarias contarán con en sus lotes con pavimento, red eléctrica, de agua y cloacas. “Hemos decidido que uno de los lotes, el de mayor dimensión, quedará en manos de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loma Negra, para que pueda tener un destacamento de bomberos como se merece esta localidad, que va a dar respuesta a este corredor que se ha ido transformando con los años en la Ruta Provincial 51, pero también para dar respuesta a la ruralidad, a la emergencia, además de la respuesta inmediata, tanto a los lomanegrenses como los olavarrienses que viven en localidades aledañas”, enfatizó.
“Sabemos que el contexto es sumamente complejo. Aún más para poder tener una vivienda, aún más para poder soñar con la casa propia. Pero creemos en el trabajo en equipo, en el trabajo en conjunto para poder realizarlo entre todos. Quienes no salgan sorteados, sepan que vamos a seguir trabajando para que puedan volver a tener la posibilidad. Les agradezco enormemente y sepan que vamos a continuar acompañándolos, trabajando por esta hermosa localidad como lo venimos haciendo”, concluyó.
Posteriormente, se dio inició al sorteo de cada uno de los lotes que integran el macizo que próximamente será dividido en tres manzanas ubicadas en la Circunscripción VIII, sección A, fracción V, Parcela 1. Se encuentra ubicado de manera lindera al predio del Club Atlético Independiente, frente a la Ruta Provincial N.º 51.
Vale mencionar, por último, que este lunes desde las 12:30 se llevará a cabo en el club Sierra Chica el acto público de sorteo y adjudicación de lotes con servicio del Programa Municipal para dicha localidad. Serán en total 31 lotes que estarán ubicados en distintos sectores del barrio Plan Federal.
Personas sorteadas
A continuación el detalle de todas las personas que resultaron sorteadas
Duarte, Sabrina
Cháves Villalba, Fernando Rubén
Fuentes, Kevin
Andrada, Juan José
Rivas, Rubén Alberto
Hojman Pardal, Agustín Jorge
Ruiz, María Victoria
Camalbide, Sol
López, Camila Florencia
Gilardi, Lucas
Heim, Lautaro
Farías, Lucas
Jacinto, Joaquín
Becker, Angela Paulina
Figueroa, Florencia
Bonavetti, Carlos Darío
Puigman, Juan Ignacio
Moyano, Catherine
Tinta, Trinidad Abigail
Leal, Martín
Staldeker, Jonathan Saul
Citati, Facundo
García Portillo, Pablo Nicolás
Rivera, Micaela Belén
Pallero, María Sol
Díaz, Carolina Belén
Camalbide, Enzo Adrián
Krell Pluis, Jonathan Ramón
Díaz, Florencia Sabrina
Cámara, Natalia Lorena
Sequeira, Ceferino Juan
Doucede, Dante Iván
González, Eliana Nahir
Teves. Federico Jorge
Camaña, Gisela Yacqueline
Becker, Sofía
Martínez, Ángel Damián
Diuono, Lautaro Hugo
Gutiérrez, Hilda Ester
Suplentes
Janson, Cecilia
Ramón, Micaela Florencia
Schneider, Silvia Mabel
Rodrigues Pereira, Bravo Franco
Monteiro Trezeguet, Ivana
Sánchez, Leonardo Francisco