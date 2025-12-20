Se realizará un nuevo acto de Colación de Grados de Unicen en Olavarría

El lunes 22 de diciembre se llevará adelante la 169° Colación de Grados de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires sede Olavarría. El mismo será desde las 18 en el Teatro Municipal de Olavarría, Rivadavia 2800.

En la ceremonia se entregarán diplomas a graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

Asimismo, recibirán sus medallas docentes y nodocentes de FACSO que cumplieron 25 años de servicio en la UNICEN.

Los y las graduados/as que recibirán su título de la FACSO son los siguientes:

Licenciatura en Antropología orientación Social: Stefanía Scalcini.

Licenciatura en Comunicación Social: Agostina Ballarena, Antonella Macaluso, Agostina Scardapane y Macarena Schmidt.

Licenciatura en Relaciones Laborales: María Belén Hernández y Belén Suárez.

Periodismo: Sofía Bortayro Pérez, Maximiliano Cooper Pondarre, Rodrigo Junger, Tomás Eduardo Kessler y María Florencia Quiñones.

Tecnicatura Universitaria en Producción Mediática: Romina Paola Reser.

Asimismo, recibirán sus títulos de postgrado:

Doctorado en Arqueología: Simón Gonzalo Sierralta Navarro y Daniela Storchi Lobos.