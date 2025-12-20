Se realizará un nuevo acto de Colación de Grados de Unicen en Olavarría | Infoeme
Sabado 20 de Diciembre 2025 - 12:17hs
20°
Sabado 20 de Diciembre 2025 - 12:17hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 20 de Diciembre de 2025 | 11:32

Se realizará un nuevo acto de Colación de Grados de Unicen en Olavarría

Graduados y graduadas de carreras de grado y postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales recibirán sus títulos el próximo lunes en el acto que se desarrollará en el Teatro Municipal.

El lunes 22 de diciembre se llevará adelante la 169° Colación de Grados de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires sede Olavarría. El mismo será desde las 18 en el Teatro Municipal de Olavarría, Rivadavia 2800.

En la ceremonia se entregarán diplomas a graduados y graduadas de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingeniería de la UNICEN.

Asimismo, recibirán sus medallas docentes y nodocentes de FACSO que cumplieron 25 años de servicio en la UNICEN.

Los y las graduados/as que recibirán su título de la FACSO son los siguientes:

Licenciatura en Antropología orientación Social: Stefanía Scalcini.

Licenciatura en Comunicación Social: Agostina Ballarena, Antonella Macaluso, Agostina Scardapane y Macarena Schmidt.

Licenciatura en Relaciones Laborales: María Belén Hernández y Belén Suárez.

Periodismo: Sofía Bortayro Pérez, Maximiliano Cooper Pondarre, Rodrigo Junger, Tomás Eduardo Kessler y María Florencia Quiñones.

Tecnicatura Universitaria en Producción Mediática: Romina Paola Reser.

Asimismo, recibirán sus títulos de postgrado:

Doctorado en Arqueología: Simón Gonzalo Sierralta Navarro y Daniela Storchi Lobos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME