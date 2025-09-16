Alejandro Diez, invitado en el lanzamiento de la Liga Nacional 25/26

En un evento que reunió a jugadores, jugadoras, entrenadores, dirigentes, patrocinadores y medios de comunicación de todo el país, la Asociación de Clubes presentó en sociedad una nueva temporada de la máxima categoría del básquet argentino.

Además de la presencia de los equipos de La Liga Nacional, La Liga Argentina y La Liga Femenina, la noche contó con la presencia de Fabián Borro, presidente de FIBA Américas; Eduardo Tassano, presidente de la Asociación de Clubes; Sergio Gatti, presidente de la Confederación Argentina de Básquet; y Gerardo Montenegro, presidente de Quimsa y expresidente de la AdC.

Previo al lanzamiento, la organización de la competencia que contará con Alejandro Diez en Ferro Carril Oeste, Mariano Marina en La Unión y Bruno Sansimoni y Agustín Brocal en Oberá Tenis Club como representantes locales, oficializó el calendario.

El salto inicial será en “La Bombonerita” el miércoles 24 de septiembre donde se enfrentarán Boca Juniors, último campeón y defensor del título, ante Racing de Chivilcoy, flamante ascendido tras consagrarse en La Liga Argentina. El cierre de la Fase Regular -36 partidos- está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.

El debut de los equipos con presencia local será 24 horas después cuando La Unión enfrente a Regatas y Ferro visite a Platense. OTC deberá esperar hasta el martes 30 para tener su estreno en condición de local.