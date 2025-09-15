Logran el primer rescate de criptomonedas en el Departamento Judicial de Azul

En un hito para la región, el Departamento Judicial de Azul logr el primer rescate de criptoactivos, recuperando fondos que habían sido robados a una empresa farmacéutica de Tandil a través de un ciberataque.

El hecho se originó cuando ciberdelincuentes accedieron ilegalmente a la cuenta de Home Banking del Banco Provincia de la empresa, sustrayendo 500 mil pesos. El dinero fue transferido a una cuenta del Banco Nación y, desde allí, se realizó una segunda operación por un valor de 450 mil pesos para comprar Bitcoin. Los Bitcoins fueron rápidamente enviados a múltiples billeteras virtuales controladas por la red criminal.

El equipo especializado en activos virtuales de la Fiscalía General llevó a cabo una exhaustiva investigación, utilizando técnicas avanzadas para rastrear los movimientos de las criptomonedas. Esto permitió identificar las billeteras de destino, una de las cuales pertenecía a un usuario de la plataforma de intercambio Binance.

Actuando rápidamente, la Fiscalía solicitó a Binance el bloqueo y congelamiento de los fondos. Al mismo tiempo, el Juzgado de Garantías ordenó la transferencia de los activos a la billetera de la empresa damnificada, logrando así resguardar el patrimonio afectado.

La víctima pudo recuperar un total de BTC 0,00331227 y USDT 314,70268. Al momento de la devolución, el valor total de estos activos virtuales era de aproximadamente 1006 dólares estadounidenses.

La causa es investigada por el Ministerio Público Fiscal bajo la carátula de "Defraudación Informática" (Art. 173, inciso 16, del Código Penal).